В 2019 году планируется возобновить курсирование поезда Киев - Берлин

Поезд №29 Киев – Берлин («Каштан») был отменен с 1 октября 2012 года.

Украинский железнодорожный перевозчик «Укрзализныця» намерена возобновить курсирование поезда Киев - Берлин в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга и. о. главы «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

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«Я бы хотел возобновить символическое сообщение между Киевом и Берлином - поезд, который не курсирует уже много лет, но пользовался высокой популярностью раньше. Мы будем работать, чтобы в течение следующего года предоставить такую возможность украинским пассажирам», - сказал Кравцов.

По его словам, благодаря тому, что компании удалось обновить подвижной состав и сделать более взвешенной тарифную политику, сегодня заполненность на поездах, которые курсируют в европейские страны, достаточно высокая.

«При таких условиях есть экономическое основание расширять сообщение», - отметил Кравцов.

Отметим, курсирование поезда №29 Киев – Берлин («Каштан») было приостановлено с 1 октября 2012 года.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 28 сентября 2018 года со столичного вокзала отправился первый рейс поезда «четырех столиц» Киев (Украина) – Минск (Беларусь) – Вильнюс (Литва) – Рига (Латвия).