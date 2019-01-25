Пакистан упростил правила въезда для туристов

Власти полагают, что эта реформа откроет новую эру для туристической индустрии страны.

Власти Пакистана смягчили ограничения для въезда в страну туристов.

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Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра информации и вещания Пакистана Фавада Чаудхари, теперь граждане некоторых стран смогут получить визу прямо при въезде в страну. Также расширяется список стран, граждане которых смогут получать электронную визу.

Однако министр пока не уточнил, какие именно страны смогут воспользоваться этими изменениями, хотя отметил, что гражданам большинства европейских стран дадут визу на въезде. Кроме того, будут упрощены правила въезда для иностранных журналистов.

Власти полагают, что эта реформа откроет новую эру для туристической индустрии страны. «У нас есть возможности для горного туризма, у нас есть возможности для пляжного отдыха», - заявил Чаудхари, добавив, что «Пакистан - это рай для туриста». По данным управления по туризму, в 2017 году страну посетили 1,75 млн туристов.