Украина откроет восемь визовых центров в России и в десятках городов по всему миру

Непосредственное принятие решений об оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины.

Украинская сторона открывает ряд новых визовых центров за рубежом для повышения уровня консульского обслуживания иностранцев, которые планируют посетить Украину.

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Как сообщает в Facebook Департамент консульской службы МИД Украины, новые центры начнут работу в период с 15 июня до 1 августа. Учреждения будут предоставлять услуги в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину.

Приводится также география расположения 56 новых визовых центров в городах по всему миру:

г. Алжир (Алжир), г. Луанда (Ангола), г. Дакка (Бангладеш), г. Ханой, г. Хошимин (Вьетнам), г. Аккра (Гана), г. Аддис-Абеба (Эфиопия), г. Каир (Египет), г. Хараре (Зимбабве), г. Бенґалуру, г. Дели, г. Калькутта, г. Мумбай, г. Ченнай (Индия), г. Джакарта (Индонезия), г. Багдад, г. Эрбиль (Ирак), г.Тегеран (Иран), г. Амман (Иордания), г. Яунде (Камерун),

г. Найроби (Кения), г. Пекин, г. Гуанчжоу, г. Шанхай (Китай), г. Эль-Кувейт (Кувейт), г. Киншаса (ДР Конго), г. Абиджан (Кот-д'ивуар), г. Бейрут (Ливан), г. Куала-Лумпур (Малайзия), г. Рабат (Марокко), г. Абуджа (Нигерия), г. Абу-Даби, г. Дубай (ОАЭ), г. Исламабад, г. Карачи, г. Лахор (Пакистан), г. Кейптаун, г. Претория (Южная Африка),

г. Екатеринбург, г. Казань, г. Калининград, г. Москва, г. Новосибирск, г. Ростов-на-Дону, г. Самара, г. Санкт-Петербург (РФ), г. Эр-Рияд, г. Джедда (Саудовская Аравия), г. Дакар (Сенегал), г. Тунис (Тунис), г. Анкара, г. Стамбул, г. Измир (Турция), г. Кампала (Уганда), г. Манила (Филиппины), г. Коломбо (Шри-Ланка).

На центры возлагается техническое сопровождение визовых досье и оказания содействия заявителям, а непосредственное принятие решений о оформления/отказа в оформлении виз будут осуществлять, как и ранее, консулы Украины в заграничных дипломатических учреждениях.

5 апреля сообщалось, что Украина оформила первые электронные визы для иностранцев. Первые такие визы выданные в Таиланде и Малайзии.