"Бабочки" скучают: секс на селфи променяли гости улицы красных фонарей в Амстердаме

Бизнес потихоньку перемещается в интернет.

Посетителей легендарного квартала красных фонарей в Амстердаме все чаще интересует возможность сфотографироваться с девушками легкого поведения, стоящих в витринах, чем воспользоваться интимными услугами. Сами путаны в легком недоумении.

Об этом говорится в репортаже BBC.

Многие «ночные бабочки» все чаще сталкиваются с проблемой, когда им становится сложнее привлекать клиентов из-за туристов, которые встают напротив витрин и делают селфи на телефоны. Из-за этого девушки, скрывающие свою деятельность от родных и друзей, все чаще вынуждены прятать свои лица.

Сейчас никто точно не знает, какое количество женщин работает в секс-индустрии города. По некоторым подсчетам, их от 4 до 8 тысяч, из которых как минимум 10% торгуют телом не по своей воли.

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На многих окнах висит табличка "Te Huur" (сдается в аренду). Бизнес перемещается в интернет. Сайты, предлагающие секс за деньги, дают женщинам возможность рекламировать свои услуги, не выставляя себя на всеобщее обозрение.

Первая в истории Амстердама женщина-мэр Фемке Халсема готовится представить несколько инициатив, которые помогут оградить секс-работников от объективов камер. Так, она выносила на общественное обсуждение идею о возможности разрешить проституткам работать и за пределами квартала красных фонарей. Но многие из тех, кто связан с секс-индустрией, опасаются, что подобная мера вынудит некоторых женщин работать нелегально.

"Если открыть остальную часть города для проституции, это привлечет движение другого рода в Амстердам. По улицам будут кружить автомобили, мужчины будут приставать к женщинам, интересуясь их ценой… И это лишь усилит сексуальную эксплуатацию», - считает Карин Веркман, помогающая жертвам сексуальной эксплуатации.

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Мэр Халсема, в частности, предлагает усилить количество полицейских патрулей, ввести систему штрафов для туристов и использовать режим "красного кода", то есть такого предупреждения, при котором исторический район будет закрываться при слишком большом скоплении людей.

В свою очередь омбудсмен Амстердама Арре Зюрмонд предлагает ввести возрастное ограничение на посещение квартала красных фонарей и сократить количество бюджетных авиарейсов в местный аэропорт Схипхол.