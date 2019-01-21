В Сумах стартовал фестиваль ледяных скульптур (фото)

Созданные во время фестиваля скульптуры будут украшать центр города до тех пор, пока позволит погода.

В Сумах сегодня начался фестиваль ледяных скульптур. Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль продлится в рамках проекта «Городок зимних развлечений» общественного (партиципаторного) бюджета в течение шести дней на Театральной площади.

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По информации автора проекта Вадима Дубоделова, в нем согласились участвовать 19 человек из Киева, Харькова, Львова, Днепра, Сум, а также Финляндии. Все они - не профессиональные ледовые скульпторы.

На место проведения фестиваля завезли около 10 тонн льда в глыбах до 70 килограммов каждая, необходимое количество воды для изготовления которых предоставило коммунальное предприятие Сумского горсовета «Горводоканал». Другие коммунальные службы и специалисты-волонтеры будут обеспечивать подсветку ледяных скульптур и поддержание порядка на территории, а патрульные - охрану.

Сегодня участники фестиваля приступили к созданию скульптур изо льда, а горожане смогли посетить открытый мастер-класс от Александра Лузана - участника многих подобных фестивалей в разных странах мира и куратора трех выставок ледяных скульптур в Сумах, который продемонстрировал основные приемы работы со льдом.

Попробовать свое умение работы с ледяными глыбами в последующие дни смогут все желающие.

Созданные во время фестиваля скульптуры будут украшать центр Сум до тех пор, пока позволит погода.