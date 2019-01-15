В аэропортах Германии состоятся забастовки: сотни рейсов отменены

Оператор франкфуртского аэропорта сообщил об отмене по меньшей мере 470 рейсов из запланированных около 1200.

В Германии 15 января из-за забастовки 23 тысяч сотрудников восемь аэропортов не будут работать в плановом режиме.

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Предупредительные забастовки запланированы в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена, сообщили профсоюзы, пишет DW.

"Работодатели должны иметь возможность реагировать на этот предупредительный сигнал. Но поскольку они по непонятным причинам не проявляют никакой готовности к переговорам или предоставлению лучшей сделки, необходимо расширение забастовки", - заявила представительница союза Уте Киттел.

Оператор франкфуртского аэропорта сообщил об отмене по меньшей мере 470 рейсов из запланированных около 1200.

Забастовка является предупредительной перед новыми переговорами по повышению зарплат работников служб безопасности аэропортов, которые запланированы на 23 января.

Профсоюз хочет, чтобы почасовая зарплата всех работников, осуществляющих проверки безопасности, составляла 20 евро ($ 22,81). Ассоциация работодателей BDLS говорит, что такое повышение может составлять 30% в некоторых случаях.