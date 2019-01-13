Туристам на заметку: в шести аэропортах Германии 15 января пройдут забастовки

Профсоюз Verdi требует повысить зарплату 23 тысячам работников сферы обеспечения безопасности аэропортов.

В шести аэропортах Германии во вторник, 15 января, пройдут забастовки работников служб безопасности.

Об этом Deutsche Welle сообщил в воскресенье, 13 января, представитель Verdi.

Профсоюз Verdi, требующий повысить зарплату работникам сферы обеспечения безопасности аэропортов в ФРГ, расширил количество аэропортов, которые будут бастовать.

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Помимо Франкфурта-на-Майне, стачка состоится в аэропортах Ганновера, Бремена, Галле, Дрездена и Эрфурта.

По словам представителя профсоюза, пассажирам рекомендовано готовиться к значительным перебоям в воздушном сообщении.

В аэропортах Ганновера и Бремена забастовка начнется в 00.00 15 января и продлится сутки. В Лейпциге персонал, отвечающий за безопасность аэропорта, прекратит работу с 4.00 до 18.00, в Дрездене - с 3.00 до 21.00, в Эрфурте - с 6.00 до 22.00, во Франкфурте-на-Майне - с 2.00 до 20.00.

Напомним, профсоюз добивается повышения зарплаты до 20 евро в час для 23 тысяч работников, отвечающих за безопасность в аэропортах. Работодатель считает это требование чрезмерным. Verdi в свою очередь выражает недовольство тем, что работодатель пока не сделал серьезного предложения, которое позволило бы отказаться от предупредительной забастовки.