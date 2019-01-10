Wizz Air во второй раз с начала года объявил скидки на все маршруты

Приобрести авиабилеты по акционным ценам можно в течение всего дня 10 января, а путешествия по ним должны завершиться до 31 марта 2019 года.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил скидки 20% на все рейсы по всем маршрутам при бронировании авиабилетов 10 января 2019 года.

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Как говорится в почтовой рассылке авиакомпании, акция действует 10 января с 00:00 до 23:59 по центральноевропейскому времени (CET) (-1 час по сравнению с Киевом).

В то же время путешествия по акционным билетам должны завершиться до 31 марта 2019 года.

Цена применяется только к бронированиям через веб-сайт wizzair.com или мобильное приложение WIZZ.

Отметим, лоукостер Wizz Air в настоящее время выполняет рейсы из трех украинских городов - Киев, Харьков, Львов - в целый ряд европейских стран.

Как сообщал УНИАН.Туризм, популярные лоукостеры Ryanair и Wizz Air планируют начать летать из Одессы летом 2019 года.