Тысяча китайцев устроила флешмоб, вылив в воздух кипяток, который мгновенно превратился в снег (видео)

Температура воздуха в Мохэ не поднимается выше 30 градусов мороза.

Тысяча китайцев устроила флешмоб, вылив в воздух кипяток, который мгновенно превратился в снег.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Зимние забавы прошли в самом северном китайском городе Мохэ, где зимой температура воздуха не поднимается выше 30 градусов мороза.

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Тысяча людей одновременно вылила в воздух горячую воду, которая мгновенно превратилась в снег. Такое возможно из-за низкой температуры.

Отмечается, что в Мохэ ночи длятся до 17 часов, поэтому местных и туристов развлекают световыми шоу. Так, до Нового года в Мохэ открылся парк ледяных скульптур, которые изнутри подсвечены разноцветной иллюминацией.

Как сообщал УНИАН, на главной площади города Корсаков (остров Сахалин, РФ) для детей построили ледяной лабиринт, у которого отсутствуют входы и выходы.