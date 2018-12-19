В Сумах 28 декабря проведут предновогоднюю ярмарку на площади Независимости

На ярмарке будет представлен широкий выбор елок, новогодних украшений, подарков, а также различных продуктов питания.

В Сумах 28 декабря на площади Независимости состоится областная агропромышленная ярмарка к Новогодним и Рождественским праздникам.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской областной государственной администрации, в нем примут участие лучшие аграрные предприятия и другие производители продовольственных товаров Сумской области.

В частности, будет представлен широкий выбор елок, новогодних украшений и подарков, свежее мясо и мясо-копченые, колбасные изделия, молочная продукция, хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия в ассортименте, муку, крупы, мед, живая рыба, рыбопродукты и другая качественная продукция на разные вкусы и предпочтения.

Организатор ярмарки – департамент агропромышленного развития Сумской ОГА.

Горожан и гостей областного центра будут ждать на ярмарке 28 декабря с 8-00 до 14-00.

Как сообщал УНИАН.Туризм, 19 декабря на Софиевской площади в Киеве зажгут главную елку Украины.