В Дубае украсили авиалайнер тысячами бриллиантов (фото)

Emirates так понравился предложенный дизайн, что авиакомпания попросила разрешения сделать его репост.

Тысячи бриллиантов украсили авиалайнер авиакомпании Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов.

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Дубайская авиакомпания Emirates поделилась в своем Instagram фотографией самолета, украшенного тысячами бриллиантов. Это не настоящие украшения, а лишь обработанное фото, созданное Сарой Шахиль - художницей, которая специализируется на драгоценных камнях.

Фотография получила уже более 400 тыс. лайков.

Шахиль опубликовала в соцсетях результат своего творения. Выяснилось, что Emirates так понравился предложенный дизайн, что авиакомпания попросила разрешения сделать его репост и предложила художнице в качестве поощрения более высокий класс обслуживания на ее рейсе из Пакистана в Милан.