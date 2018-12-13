В Дубае украсили авиалайнер тысячами бриллиантов (фото)
11:39, 13 декабря 2018Новости туризма
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Emirates так понравился предложенный дизайн, что авиакомпания попросила разрешения сделать его репост.
Фотография получила уже более 400 тыс. лайков \ Инстаграм Emirates
Тысячи бриллиантов украсили авиалайнер авиакомпании Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов.
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Дубайская авиакомпания Emirates поделилась в своем Instagram фотографией самолета, украшенного тысячами бриллиантов. Это не настоящие украшения, а лишь обработанное фото, созданное Сарой Шахиль - художницей, которая специализируется на драгоценных камнях.
Фотография получила уже более 400 тыс. лайков.
Шахиль опубликовала в соцсетях результат своего творения. Выяснилось, что Emirates так понравился предложенный дизайн, что авиакомпания попросила разрешения сделать его репост и предложила художнице в качестве поощрения более высокий класс обслуживания на ее рейсе из Пакистана в Милан.
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