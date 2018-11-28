В Ryanair сообщили о новом рейсе для украинцев

Авиакомпания может начать полеты из Киева в Эйлат.

Самолеты авиакомпании Ryanair могут начать летать из Украины в Израиль.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на коммерческого директора компании Дэвид О'Брайан.

"Мы уже завершили формирование маршрутной сети на летний сезон. В мой родной Дублин, а также в Софию, Манчестер, Пафос и Афины. Возможно, в будущем мы предложим как новое направление израильский Эйлат, если представится такая возможность", - подчеркнул он.

По словам О'Брайана, компания не планирует отказа от каких-то маршрутов.

"Ежегодно не более 4% всех наших маршрутов оказываются недостаточно прибыльными по разным причинам, поэтому мы вносим определенные изменения в маршрутную сетку, но полностью от этих направлений не отказываемся - наблюдаем за их динамикой в течение следующего года", - пояснил он.

В то же время коммерческий директор Ryanair отметил, что на Канары пока открывать рейс не собираются.

Отдельно О'Брайан рассказал, что количество украинцев, которые путешествуют в Европу, и иностранцев, которые прилетают в Украину, одинакова.

"В данный момент пропорция составляет примерно 50/50. В начале работы на украинском рынке она составляла примерно 40/60 в пользу украинцев. Я думаю, это отличный результат - у нас есть стабильный спрос и с той, и с другой стороны, мы позволяем европейцам посещать Украину с целью развития деловых контактов, а украинцам - открывать для себя Европу", - резюмировал он.