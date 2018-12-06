Грузинская авиакомпания прекращает полеты в Украину до марта

По словам коммерческого директора компании, был создан худший результат с точки зрения пассажиропотока, также сказались последние события в Украине.

Грузинская авиакомпания Myway Airlines до конца марта закрыла рейсы Тбилиси-Харьков и в ближайшие дни остановит полеты из грузинской столицы в Киев.

Об этом сообщается на avianews.com.

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«На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить полеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси - Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с летнего навигационного сезона. Это вызвано несколькими факторами. По сравнению с нашими прогнозами, с точки зрения пассажиропотока, создан худший результат. Также сказались последние события в Украине. Сначала, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев», — объяснил коммерческий директор компании Игорь Апциаури.

Еще одним фактором остановки полетов топ-менеджер Myway Airlines назвал запланированное на январь-февраль техническое обслуживание самолетов, при котором выполнение всех рейсов было бы затруднено.

По словам Апциаури, авиакомпания планирует изменить нынешнюю систему продаж, поскольку она не работала полноценно, и рассчитывает возобновить полеты с конца марта 2019 года.

Напомним, регулярные полеты Myway Airlines начала в июне 2018 года, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. В октябре авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Тбилиси в Киев. Инвестором проекта выступила китайская группа Hualing Group. Флот Myway Airlines включает два 170-местных самолета Boeing 737-800.