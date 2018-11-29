Самый дорогой вокзал мира: путешественница рассказала об особенностях жизни в Нью-Йорке

Каждое утро типичного жителя Нью-Йорка начинается с пробежки.

Путешественница Ольга Руднева, которая полтора года жила на два города - Киев и Нью-Йорк - рассказала об особенностях жизни в "большом яблоке".

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По её словам, утро типичного жителя Нью-Йорка начинается с пробежки. В Нью-Йорке бегут все. Туристы с селфи-палками, офисные сотрудники со смартфонами, папы с колясками, бабушки с наушниками и даже пудель в кроссовках тоже бежит, говорится в статье Ольги для "НВ".

Выбегав положенные 200 калорий, настоящий житель НьюЙорка позавтракает кофе с обезжиренным молоком и бейглом, рассказывает Ольга. За бейглом, скорее всего, придется постоять в очереди. Да и кофе в Starbucks будет стоить не меньше пяти минут жизни.

"В очереди с вами обязательно кто-нибудь заговорит, причем спросит не только откуда вы, но и чем занимаетесь. Можете смело рассказывать о себе — если вы не внук Рокфеллера, ваш собеседник забудет все уже через пять минут. Короткие разговоры и большие отношения завязываются повсюду, начиная с лифта и заканчивая очередью в туалет в торговом центре. Так живет этот город", - говорится в статье.

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