Появилось расписание экспресс-поездов до "Борисполя"

Средний интервал движения экспресса будет составлять от 30 до 60 минут.

"Укрзализныця" утвердила график отправления нового скоростного поезда «Kyiv Boryspil Express» со станции «Борисполь-аэропорт».

Читайте также"Укрзализныця" хочет назначить 30 пар дополнительных поездов на зимние праздники

Он соединит воздушные ворота столицы с Центральным железнодорожным вокзалом. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».

Средний интервал движения экспресса будет составлять от 30 до 60 минут.

Поезд будет работать круглосуточно. Ночью интервал движения будет самым большим, а чаще всего экспресс будет ходить в вечернее время. «Kyiv Boryspil Express» обещают запустить в конце ноября-начале декабря.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала Киев-Пассажирский через станцию «Выдубичи» к терминалу D аэропорта «Борисполь». Расчетное время в пути - 35 минут. Изначально при строительстве планировали уложиться в 600-800 млн грн.

Как ожидается, запуск скоростного сообщения не только существенно упростит дорогу в аэропорт из города, но также разгрузит ключевые городские магистрали.