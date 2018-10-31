Из крупнейшего аэропорта мира отправился первый самолет (видео)

Самолет с 340 пассажирами на борту отправился в рейс по маршруту Стамбул-Анкара.

Сегодня из крупнейшего в мире аэропорта, открытого два дня назад в Стамбуле, взлетел первый самолет.

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Как сообщает Hurriyet, самолет Турецких авиалиний рейса TK2124 с 340 пассажирами на борту вылетел из Стамбула в Анкару.

Рейс выполняет самый большой самолет флота Турецких авиалиний Boeing 777-300, который может поместить 349 человек.

За рейсом в Анкару из аэропорта последуют вылеты на Кипр и в Азербайджан.

Как сообщал УНИАН, новый аэропорт в Стамбуле стал крупнейшим в мире. Его 29 октября торжественно открыли с участием турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Аэродром сможет обслуживать до 90 млн. пассажиров в год на первом этапе и до 200 млн на шести взлетно-посадочных полосах уже к 2029 году.