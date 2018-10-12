В Германии автобус с иностранными туристами врезался в грузовик (видео)

В результате аварии пострадали все 30 туристов, находившихся в автобусе, а также оба водителя и пассажиры фуры.

На юго-западе Германии автобус с туристами врезался в грузовик, в результате чего пострадали 35 человек.

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Как говорится в сюжете ТСН, четверо из пострадавших оказались в критическом состоянии.

Среди пострадавших - все 30 туристов, находившихся в автобусе, а это граждане Австралии, Канады и США, а также оба водителя и пассажиры фуры.

На место аварии отправились 5 спасательных вертолетов и 7 карет скорой, а чрезвычайные службы перекрыли трассу на несколько часов.

Причины аварии пока выясняют. Однако, по данным полиции, автобус с тремя десятками туристов внезапно выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, который перевозил автомобильные шины.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее на популярном среди туристов острове в Греции на головы пляжников сползла огромная каменная глыба.