В Германии автобус с иностранными туристами врезался в грузовик (видео)
На юго-западе Германии автобус с туристами врезался в грузовик, в результате чего пострадали 35 человек.
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Как говорится в сюжете ТСН, четверо из пострадавших оказались в критическом состоянии.
Среди пострадавших - все 30 туристов, находившихся в автобусе, а это граждане Австралии, Канады и США, а также оба водителя и пассажиры фуры.
На место аварии отправились 5 спасательных вертолетов и 7 карет скорой, а чрезвычайные службы перекрыли трассу на несколько часов.
Причины аварии пока выясняют. Однако, по данным полиции, автобус с тремя десятками туристов внезапно выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, который перевозил автомобильные шины.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее на популярном среди туристов острове в Греции на головы пляжников сползла огромная каменная глыба.