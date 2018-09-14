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На популярном среди туристов острове в Греции на головы пляжников сползла огромная каменная глыба (видео)

14:05, 14 сентября 2018
Новости туризма
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Как сообщается в сюжете ТСН, пострадали семь туристов, в том числе - двое детей, но угрозы их жизни нет.

Инцидент произошел на пляже, на который добраться можно только на лодке. Туристы массово приезжают сюда насладиться белым песком и лазурной водой, а также сфотографироваться возле обломков старого корабля.

После падения камней людей с пляжа эвакуировали, а лодкам запретили заходить в бухту, пока спасатели не убедятся, что там безопасно.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее во Франции закрыли пляж из-за любвеобильного дельфина, который начал приставать к людям.

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Теги: #Греция#туристы#пляж#остров