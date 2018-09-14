На популярном среди туристов острове в Греции на головы пляжников сползла огромная каменная глыба (видео)
14:05, 14 сентября 2018Новости туризма
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Власти запретили лодкам заходить в бухту, пока спасатели не убедятся, что там безопасно.
В Греции на головы пляжников сползла огромная каменная глыба
На популярном среди туристов греческом острове Закинф просто на головы отдыхающих сползла огромная каменная глыба.
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Как сообщается в сюжете ТСН, пострадали семь туристов, в том числе - двое детей, но угрозы их жизни нет.
Инцидент произошел на пляже, на который добраться можно только на лодке. Туристы массово приезжают сюда насладиться белым песком и лазурной водой, а также сфотографироваться возле обломков старого корабля.
После падения камней людей с пляжа эвакуировали, а лодкам запретили заходить в бухту, пока спасатели не убедятся, что там безопасно.
Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее во Франции закрыли пляж из-за любвеобильного дельфина, который начал приставать к людям.
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