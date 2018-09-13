Украинцам советуют не путешествовать в столицу Зимбабве из-за холеры

Тем соотечественникам, которые уже находятся в Зимбабве, в МИД Украины рекомендуют проявлять особую осторожность и следить за новостями.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения столицы Зимбабве города Хараре из-за регистрации случаев заболевания холерой.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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"В связи с регистрацией случаев заболевания холерой в Республике Зимбабве, в том числе в столице страны - городе Хараре, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины, которые планируют свои путешествия в Зимбабве, воздержаться от посещения столицы страны до нормализации эпидемиологической ситуации. Тем соотечественникам, которые уже находятся в Зимбабве, рекомендуем проявлять особую осмотрительность и соблюдать рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", - говорится в сообщении.

Также в МИД советуют для оперативности в коммуникации воспользоваться приложением ДРУГ - "Добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу" - http://friend.mfa.gov.ua/.

В случае возникновения обстоятельств, которые требуют консульского реагирования, украинцам рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Южно-Африканской Республике по телефону экстренной помощи: (0027) 720 281 198, по электронной почте: consul_za@mfa.gov.ua или звонить на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, по данным на начало сентября 2018 года, вспышка холеры в столице Зимбабве уже убила 10 человек и больше 300 отправила в больницу.