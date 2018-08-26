Украинские туристы вновь застряли в аэропорту Анталии – на этот раз из-за сломанного самолета
20:15, 26 августа 2018Новости туризма
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На сайте туристической компании указано, что рейс должен был вылететь сегодня в 12:00 и прибыть в Киев в 14:30.
Иллюстрация / REUTERS
Украинские туристы застряли в аэропорту популярного турецкого курорта Анталия.
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Как сообщил общественный деятель Владимир Таран на своей странице в Facebook, туристам придется до завтра ждать, пока отремонтируют самолет.
На сайте туристической компании указано, что рейс должен был вылететь сегодня в 12:00 и прибыть в Киев в 14:30. Статус этого рейса – «ожидается в 19:25».
В конце июня у украинских туристов начали возникать проблемы с вылетом из нескольких стран. Сотни украинских туристов ждали вылета по несколько часов и суток, в аэропортах Турции, Египта, Албании, Грузии, Туниса, а также в аэропорту «Киев».
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