Из-за наводнения МИД советует украинцам не ехать в некоторые штаты Индии, в том числе и Гоа

Стихийные бедствия вызвали сложности и перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сетей.

Министерство иностранных дел (МИД) советует украинцам воздержаться от посещения индийских штатов Керала, Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш из-за наводнений.

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Об этом говорится в рекомендациях Департамента консульской службы МИД Украины в социальной сети Facebook в связи с интенсивными осадками и наводнениями в Республике Индия.

«В течение последних дней в Индии сохраняется высокий уровень опасности для путешествующих в некоторых индийских штатах, что связано со значительными осадками во время сезонных муссонов и вызванными с ними наводнениями и оползнями почв. Рекордный за последние несколько десятков лет уровень осадков зафиксирован в штате Керала», - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что «в результате указанного стихийного бедствия на территории штата наблюдаются существенные сложности и перебои в работе авиационных, автомобильных и железнодорожных транспортных сетей».

Кроме того, от наводнений страдают индийские штаты Карнатака, Гоа, Мадхья Прадеш и Химачал-Прадеш.

В МИД рекомендуют тем украинцам, которые намерены посетить упомянутые регионы Индии, внимательно следить за новостями по развитию ситуации и воздержаться от поездок в указанные индийские штаты до стабилизации ситуации.

Также дипломаты советуют для оперативности в коммуникации воспользоваться разработанным МИД приложением «ДРУГ» - добровольная регистрация украинских граждан при путешествиях за границу http://friend.mfa.gov.ua/#/.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью, украинцам рекомендуется безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по телефону: + 91-92-0550-71-57, электронной почте: emb_in@mfa.gov.ua или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта: cons_or@mfa.gov.ua.