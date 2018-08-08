Аэропорт "Львов" предупредил об отмене одного и задержке четырех рейсов авиакомпании Ernest

Авиакомпания отменила рейс на 8 августа, которым львовские туристы должны были вылететь из Италии.

Международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене одного и задержке четырех рейсов итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Италии во Львов и из Львова в Италию.

Читайте такжеВо львовском аэропорту задерживаются два рейса Azur Air

Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Львов», авиакомпания Ernest отменила рейс на 8 августа, которым львовские туристы должны были вылететь из Италии.

«Рейс ERN423/424 Милан (Мальпенса) - Львов - Милан (Мальпенса) на 8 августа отменен вследствие неисправности запланированного воздушного судна A320 EI-GCC. Пассажиры будут вывезены автобусами на другие рейсы данной авиакомпании», - отмечается в сообщении.

Также, как сообщает пресс-служба аэропорта, 8 августа задерживаются четыре рейса авиакомпании Ernest из Италии во Львов и из Львова в Италию.

«ERN297 Венеция-Львов задерживается с вылетом в Венеции до 13-30.

ERN 238 Львов-Рим задерживается с вылетом из Львова до 16-00.

ERN 237 Рим-Львов задерживается с вылетом в Риме до 18-50.

ERN 298 Львов-Венеция задерживается с вылетом во Львове до 21-30», - сообщает пресс-служба аэропорта.

В аэропорту «Львов» не сообщили, когда должны были состояться вылеты по плану и сколько часов составляет задержка рейсов, а также причины задержки данных рейсов.

Как сообщал УНИАН, 27 июля аэропорт «Львов» сообщил об отмене двух рейсов и задержке еще двух рейсов авиакомпании Ernest, из Италии во Львов и из Львова в Италию.