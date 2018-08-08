Аэропорт "Львов" предупредил об отмене одного и задержке четырех рейсов авиакомпании Ernest
Международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене одного и задержке четырех рейсов итальянской авиакомпании Ernest Airlines из Италии во Львов и из Львова в Италию.
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Как сообщили в пресс-службе аэропорта «Львов», авиакомпания Ernest отменила рейс на 8 августа, которым львовские туристы должны были вылететь из Италии.
«Рейс ERN423/424 Милан (Мальпенса) - Львов - Милан (Мальпенса) на 8 августа отменен вследствие неисправности запланированного воздушного судна A320 EI-GCC. Пассажиры будут вывезены автобусами на другие рейсы данной авиакомпании», - отмечается в сообщении.
Также, как сообщает пресс-служба аэропорта, 8 августа задерживаются четыре рейса авиакомпании Ernest из Италии во Львов и из Львова в Италию.
«ERN297 Венеция-Львов задерживается с вылетом в Венеции до 13-30.
ERN 238 Львов-Рим задерживается с вылетом из Львова до 16-00.
ERN 237 Рим-Львов задерживается с вылетом в Риме до 18-50.
ERN 298 Львов-Венеция задерживается с вылетом во Львове до 21-30», - сообщает пресс-служба аэропорта.
В аэропорту «Львов» не сообщили, когда должны были состояться вылеты по плану и сколько часов составляет задержка рейсов, а также причины задержки данных рейсов.
Как сообщал УНИАН, 27 июля аэропорт «Львов» сообщил об отмене двух рейсов и задержке еще двух рейсов авиакомпании Ernest, из Италии во Львов и из Львова в Италию.