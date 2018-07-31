В Венеции запретили плавать на каяках и каноэ по Гранд-каналу

Гранд-канал является одним из главных транспортных путей города.

Власти Венеции объявили о запрете использования каноэ, байдарок, катамаранов и других подобных средств на Гранд-канале - самом известном канале города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Гранд-канал является одним из главных транспортных путей города.

Плавсредства, принадлежащие жителям исторического центра Венеции или предприятиям, которые регулируются местными органами власти, освобождаются от запрета, включая известные гондолы города и другие традиционные венецианские лодки, хотя на них распространяются собственные правила.

Однако резиновые лодки и другие индивидуальные плавсредства запрещены, даже если они принадлежат венецианцам.

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Ранее каноэ и аналогичные лодки запрещалось использовать на основных водных путях города в час пик, с 8 до 15 часов по будням и с 8:00 до 13:00 по субботам, но с 1 августа запрет будет постоянно применяться в наиболее загруженных районах.

Запрет распространяется на Гранд-канал, канал Каннареджио и другие маршруты, используемые водным общественным транспортом Венеции.

На некоторых более незначительных водных путях запрет будет применяться с 7 утра до 5 вечера в будние дни и с 7 утра до 3 вечера по субботам.

Как сообщал УНИАН, в Венеции на три года запретили открывать магазины, чтобы уменьшить невероятный наплыв туристов в город. Ограничение в первую очередь касается выездных фуд-кортов и сувенирных лавочек.