Жидкость в ручной клади и другие послабления: в лондонском Хитроу тестируют особый 3D-сканер

Лучи сканера позволяют получить точное изображение содержимого ручной клади и рассмотреть его с любого угла. Также сканер способен обнаружить спрятанные в багаже взрывчатые вещества.

В лондонском аэропорту Хитроу начали тестировать технологию, которая в ближайшем будущем может серьезно упростить правила провоза багажа по всему миру.

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Благодаря специальным сканерам пассажирам не придется доставать жидкости из ручной клади, сообщает Би-би-си. В рамках эксперимента в Хитроу установили 3D-сканеры, которые работают по принципу компьютерного томографа. Их лучи позволяют получить точное изображение содержимого ручной клади и рассмотреть его с любого угла. Кроме того, сканеры способны обнаружить спрятанные в багаже взрывчатые вещества.

Подобная технология уже много лет применяется больницами для того, чтобы получить изображение внутренних органов. Ее также используют в аэропортах для того, чтобы досматривать чемоданы, которые перевозят в багажном отсеке. "В случае успешных тестов в будущем пассажирам не придется доставать предметы из багажа для досмотра", - говорится в заявлении министерства транспорта Великобритании.

В настоящее время при досмотре в аэропортах пассажиры обязаны предъявлять ноутбуки, а также выкладывать жидкости, провоз которых ограничен. Эксперимент будет продолжаться в течение 6-12 месяцев. Аналогичные сканеры установили и начали тестировать в нью-йоркском аэропорту им. Кеннеди, а также в аэропортах Женевы и Амстердама.

Во время тестов некоторые пассажиры смогут не распаковывать сумки при проверках. Правда, сотрудники службы безопасности в любой момент могут потребовать соблюдения действующих правил.

Некоторые эксперты полагают, что технология сможет упростить правила провоза жидкостей. Текущие правила были установлены в 2006 году на всей территории ЕС и распространились на другие страны. Согласно им, емкости не могут превышать объем в 100 мл, при этом все они должны быть упакованы в прозрачный запечатанный пакет объемом не более 1 л.

Запрет был введен после того, как в августе 2006 года британские спецслужбы объявили о предотвращении серии терактов на борту 10 самолетов трансатлантических авиалиний, вылетавших из Хитроу. Террористы собирались подорвать лайнеры в воздухе при помощи жидкой взрывчатки, компоненты которой они планировали пронести на борт под видом напитков.

Сканеры, которые начали тестировать службы безопасности, могут привести к полной отмене ограничений, заявил в интервью Sunday Times Филип Баум, редактор журнала Aviation Security: "Это начало конца запрета на жидкость, решение этого вопроса назрело уже давно".

Представители Еврокомиссии еще пять лет назад заявляли, что ограничения, действующие на провоз багажа, могут быть сняты благодаря технологическому прорыву. Из-за введенных запретов процедуры проверки в аэропортах серьезно удлинились. Кроме того, новые правила совпали с бумом лоукостеров - пассажиры таких авиалиний часто берут с собой только ручную кладь.