На Гоа запретили селфи из-за гибели туристов

16:22, 25 июня 2018
Новости туризма
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В начале июня в Гоа начался сезон муссонов \ фото: twitter.com/iArrowApp

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Причиной стали ситуации, при которых люди хотели сфотографироваться в волнах, падали в воду и тонули, передает ТСН со ссылкой на NDTV. На пляжах будут установлены таблички "селфи запрещено». Таблички будут содержать телефоны спасательных служб Гоа и перечень ряда других запретов, действующих в штате.

В начале июня в Гоа начался сезон муссонов, который продлится до конца сентября. В связи с неблагоприятными погодными условиями туристам рекомендуется вообще не заходить в море, поэтому на всех пляжах установлены красные флаги.

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Теги: #запрет#селфи