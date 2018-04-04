«Борисполь» в 2018 году готовится запустить прямые рейсы в Брюссель и Валлетту

Также «Борисполь» ведет переговоры с лоукостерами еasyJet и Germanwings, однако с ними есть определенные трудности с распределением частот.

Международный аэропорт «Борисполь» (Киев) планирует в 2018 году запустить рейсы в Валлетту (Мальта) и Брюссель (Бельгия).

«Ждем в ближайшее время AirMalta, которая открывает совершенно новое для нас направление в Валлетту. Очень надеемся, что возобновит рейсы в Брюссель SN Brussels Airlines. Конец года - Ryanаir. Это те компании, которые находятся в зоне видимости», - рассказал в интервью «Лига.Бизнес» гендиректор столичного аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин.

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Также «Борисполь» ведет переговоры с лоукостерами еasyJet и Germanwings, однако с ними есть определенные трудности с распределением частот.

«EasyJet пока заинтересован только в одном направлении - Берлин, но там проблема с частотами. Более того, к этому направлению есть большой интерес у немецкого лоукостера Germanwings, но из-за ограничения частот между аэропортами Франкфурта, Берлина и Мюнхена эта авиакомпания ничего подтвердить нам пока не могла. Хотя этот вопрос обсуждается уже второй год, я настроен оптимистично», - отметил Рябикин.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2018 года аэропорт «Борисполь» со второй попытки заключил соглашение с крупнейшим лоукост-перевозчиком Европы Ryanair. Уже с осени этого года украинцы смогут летать самолетами этого ирландского лоукостера из Киева по 10 направлениям, еще 5 направлений будут из Львова.