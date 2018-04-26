Найден способ подделать электронный ключ к номерам крупнейших отелей

Уязвимые замки установлены в том числе в таких крупных отельных сетях, как Sheraton, Radisson и Hyatt.

Сотрудники крупной компании по кибербезопасности F-Secure обнаружили уязвимость для взлома миллионов гостиничных номеров по всему миру при помощи создания мастер-ключа (электронной карты), который может открыть двери.

Как сообщает telegraph.co.uk, в частности речь идет о гостиничных номерах, оснащенных электронными замками одного из крупнейших в мире производителем замков Assa Abloy, подделав которые злоумышленники могли бы получить доступ в любую комнату.

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Отмечается, что замки производства Assa Abloy установлены в том числе в таких крупных отельных сетях, как Sheraton, Radisson и Hyatt.

Интересно, что исследование началось более десяти лет назад, когда сотрудник F-Secure обнаружил пропажу своего ноутбука из гостиничного номера во время конференции по безопасности. Тогда персонал отеля не обнаружил признаков взлома и не было никаких доказательств несанкционированного доступа в номер. Именно этот случай побудил сотрудников F-Secure к проведению исследований с целью выяснить, можно ли обойти электронный замок, не оставляя следов.

Отмечается, что после успешного обхода электронной системы блокировки представители F-Secure проинформировали Assa Abloy о своих выводах и помогли разработать программные исправления. После этого отелям были предложены обновления, однако до сих пор не ясно, сколько из них установили эти обновления.

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Впрочем издание со ссылкой на представителей Assa Abloy отмечает, что, учитывая давность выявления проблемы, у нынешних постояльцев отелей нет серьезных поводов для беспокойства. Ведь программное обеспечение Vision, ставшее предметом исследования, было разработано 20 лет назад и сейчас его уже используют не так много отелей.

Кроме того отмечается, что поскольку даже сотрудникам компании по кибербезопасности потребовалось около 10 лет, чтобы разработать способ обхода электронного замка, вряд ли профессиональные хакеры-преступники будут так сильно заморачиваться, чтобы попасть в номер отеля, а, скорее всего, направят свои усилия на более прибыльные разработки.

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