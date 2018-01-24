На первом месте в рейтинге лучших оказался удивительно недорогой отель

Гостиница Viroth's в Сиемреапе (Камбоджа) признана лучшим отелем в мире согласно итогам ежегодной премии Traveller's Choice. На основании премии был составлен рейтинг лучших отелей мира.

Читайте такжеTripAdvisor будет помечать отели, где были случаи изнасилованияУдивительно то, что сутки проживания в Viroth's обойдутся гостю примерно в $100, сообщается на сайте о путешествиях TripAdvisor.

Победителей выбирали, основываясь на отзывах пользователей ресурса. Например, из 910 отзывов о Viroth's только 5% были отрицательными.

На второй строчке оказался отель Tulemar Bungalows & Villas в Коста-Рике. Его бунгало и виллы расположены на территории национального парка имени Мануэля Антонио. Стоимость проживания в нем начинается от $300 за ночь с человека. Положительные отзывы оставили 92% постояльцев.

Третье место заняла гостиница Umaid Bhawan Palace в индийском Джодхпуре. За ночь в настоящем дворце Умайд-Бхаван гостям придется заплатить более $850. Отель принимает гостей с 1972 года, 93% отзывов о нем положительные.

На четвертой и пятой позициях находятся вьетнамский Hanoi La Siesta Hotel & Spa (94% положительных отзывов, от $100 за ночь) и мальдивский Gili Lankanfushi (94% хороших отзывов, от $2 500 в сутки).

Кроме того, в десятку лучших отелей попали итальянский Belvedere, американский The Nantucket Hotel & Resort, французский La Reserve Paris, коста-риканский Nayara Springs и вьетнамский Hanoi La Siesta Hotel Trendy.