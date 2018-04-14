Чешский наземный лоукост открывает рейсы в Прагу из Ужгорода и Мукачево

Поездка будет происходить двумя видами транспорта.

Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запускает в продажу билеты на рейс из Ужгорода и Мукачево в Прагу.

Как передает ТСН.ua, сообщения между Закарпатьем и столицей Чехии будет происходить двумя видами транспорта - сначала автобусом, а потом фирменным желтым поездом компании. Поездка не будет прямой, а будет происходить с пересадкой в словацком городе Кошице. Оттуда пассажиры будут ехать по железной дороге.

Стоимость самого дешевого билета составит 18 евро 50 сентов. Однако в доступе будут спальные вагоны, тогда цена за билет возрастает до 22 евро 10 центов.

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Купить билеты можно в Интернете, с помощью мобильного приложения, также можно приобрести их непосредственно в автобусе. Из Ужгорода и Мукачево перевозки будут отбывать на партнерских автобусах с соответствующей пометкой.

Напомним, ирландский лоукост Ryanair открыл продажу билетов на прямые рейсы Киев-Берлин. Первый такой должен состояться 3 сентября. Самолет будет осуществлять рейсы четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.