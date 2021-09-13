Марина Григоренко

В конце прошлой недели с группой украинских туристов произошел досадный случай, стоящий им своевременного и, главное, спокойного вылета заграницу. За день до злополучной поездки украинцев предупредили, что стремительно врывающийся в жизнь каждого из нас портал государственных услуг "Дія" не будет работать больше суток в связи с установкой обновлений. Однако, как это часто бывает, многие это объявление пропустили, как, собственно и наши герои. Так что прибыв утром в аэропорт со всеми своими документами в смартфоне, часть украинцев просто не смогли сесть на самолет без сертификата вакцинации от коронавируса, необходимого для въезда в большинство стран мира в эти нелегкие времена. Люди попросту, уже привычно, понадеялись на цифровые документы, и даже не подумали, что не мешало бы прихватить с собой и бумажный сертификат на всякий случай. Эта неприятная история побудила нас поразмышлять, насколько же святая вера во всесильные технологии вплелась в нашу туристическую жизнь, и стоит ли полагаться только на "цифру".

Еще пару лет назад мы путешествовали с кучей бумажек – билеты на транспорт, бронирование жилья, страховка, билеты на различные мероприятия, наличные деньги, дорожные чеки, карты городов, путеводители и еще много-много всего столь необходимого для комфортного путешествия. Однако вскоре практически все это переместилось в наши смартфоны, так что в поездку достаточно было лишь прихватить с собой паспорт, ну и с недавних пор результаты ПЦР-теста.

"Цифровая жизнь" хоть и удобна, но и с ней может что-то пойти не так, и тогда вам не избежать проблем

Безусловно, такое положение дел существенно упростило жизнь всем туристам. Не нужно было больше думать, где же распечатывать бесчисленное количество бумажек (расходуя лишний раз чернила и древесину), а потом еще таскать их за собой в поездке. Уже не нужно было волноваться, что вы забыли дома какие-то важные документы или что они помнутся в сумке, а вам будет потом стыдно их предъявлять, ловя на себе укорительный взгляд тех, кому эти документы потребовалось показывать.

Но есть нюанс: "цифровая жизнь" хоть и удобна, но и с ней может что-то пойти не так, и тогда вам не избежать проблем. Например, ваш гаджет в самый неподходящий момент сломается, потеряется или будет украден. Или же произойдет сбой в самой программе, роуминг подведет, вы случайно удалите лишнее. В общем, вариантов множество.

Разумеется, мы не агитируем вас вспомнить прошлое и, вооружившись файликами, брать с собой в дорогу огромную папку со всеми возможными документами. Но кое-что все же учесть стоит. Например, тот же COVID-сертификат. Увы, "Дія" все еще далека от идеала, а потому не стоит надеяться только на цифровое подтверждение вакцинации. Ваш штрих-код может заглючить еще на стадии посадки на самолет или же, еще хуже, по прилету в другую страну. Тем более, что система новая, и далеко не все за границей (и даже в украинских аэропортах) к ней готовы. К тому же, вы не можете быть на 100% уверены, как она поведет себя в офлайн-режиме.

Во избежание неприятных ситуаций советуем вам брать с собой в путешествие бумажный сертификат вакцинации

Еще один нюанс – во многих туристических странах уже требуют COVID-сертификаты при заселении в отели, а также при посещении ресторанов и прочих публичных мест. И далеко не во всех из них смогут просмотреть ваш QR-код со смартфона. Более того, в некоторых странах в подобных учреждениях принимают только национальные цифровые сертификаты, а украинская "Дія" будет для них вообще неубедительным аргументом. Так что во избежание неприятных ситуаций советуем вам брать с собой в путешествие бумажный сертификат вакцинации, который можно за 5 минут получить у своего семейного врача. Поверьте, эта бумажка в наши дни практически всесильна при заграничных поездках.

А что делать с другими документами/бронированиями? Внимательно изучайте, где бумажный оригинал необходим, а где достаточно цифрового. К счастью, в большинстве случаев достаточно последнего. Вот только не стоит исключать форс-мажоров. Например, иногда без подключения к интернету приложение вашей авиакомпании может дать сбой. Потому советуем вам для начала хотя бы сохранять pdf-копию или скриншот на смартфоне. То же самое касается страховки, бронирований в отелях и билетов на поезда/автобусы. К тому же, если вы заранее сохраните себе электронные копии всего необходимого в телефоне, вы еще и сэкономите время на пограничном контроле – не придется открывать разные приложения под каждый документ, тем самым задерживая себя и других.

Ну а для гиперответственных туристов у нас есть еще один совет – сохраняйте копии всего необходимого в облаке, на гугл-диске, на почте, на запасном гаджете или же на флэшке, это уже как вам удобнее. Ведь оставить без важных документов вас может не только сбой в программе, но и утеря/повреждение вашего всемогущего гаджета. С помощью резервных копий вы сможете без проблем получить доступ ко всему необходимому.

Еще один нюанс – денежный. Уровень бесконтактной оплаты в Украине достиг столь высокого уровня, что нам позавидуют даже многие зарубежные страны. Часть украинцев уже пару лет в принципе не носят с собой наличные деньги – практически везде, даже в метро, можно заплатить не то чтобы с кредитной карточки, но и вовсе со смартфона. И это очень удобно, хотя одновременно расслабляет. Но, разумеется, и здесь неизбежны форс-мажоры. Вот только в Украине у вас будет куда больше возможностей решить проблему с внезапной проблемой с безналичной оплатой – всегда есть друзья, вера в "честное слово" и возможность оперативно разжиться наличкой, то заграницей для поиска выхода из ситуации понадобится дополнительное время и усилия, а, возможно, и расходы. К тому же, далеко не во всех туристических местах принимают оплату картами, да и оплаты с мобильного не всегда считываются. Так что советуем вам брать с собой в поездку две разные банковские карточки, которые лучше хранить в разных местах – таким образом на случай утери кошелька у вас будет еще одна резервная карта. Также нелишним будет взять с собой хоть немного наличности.

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Цифровой мир, безусловно, упрощает всем нам жизнь, в том числе в путешествиях. Однако, чтобы сберечь свои нервные клетки в случае форс-мажоров, советуем вам заранее продумывать варианты выхода из неприятных ситуаций, чтобы не оказаться наедине с проблемами в чужой стране и не испортить себе поездку. Комфортных вам приключений!

Марина Григоренко

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