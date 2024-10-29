По словам бортпроводницы, одежду для полета нужно выбирать не только исходя из комфорта.

Бортпроводница-стажер рассказала, почему пассажирам самолетов стоит уделять должное внимание выбору одежды. Она предупредила, что всего один неправильный элемент гардероба может привести к серьезной травме, сообщает Express.

Испанская стюардесса поделилась, что на курсах узнала один неприятный секрет о перелетах. По ее словам, после этого она больше никогда не путешествует в шортах и сандалиях.

"Никогда не летайте в шортах", - заявила бортпроводница.

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Женщина объяснила, что в случае аварийной посадки пассажирам придется покинуть самолет при помощи надувных горок. При спуске могут сильно пострадать открытые участки кожи.

"Если возникает чрезвычайная ситуация и необходимо провести эвакуацию, из самолета выдвигаются надувные трапы, которые в этот момент надуваются, и всем пассажирам приходится спрыгивать. При той скорости, с которой вы скользите вниз, вы можете получить ожоги", - подчеркнула стюардесса.

Бортпроводница советует надевать длинные брюки и носки во время перелетов. Также она рекомендует выбирать закрытую обувь.

Другие советы туристам

Ранее блогер Лорен поделилась с подписчиками простыми лайфхаками, которые помогут легко упаковать чемодан. По словам женщины, она узнала эти секреты от стюардессы.

Кроме того, опытный турист Марк Уолтерс назвал девять слов, которые могут спасти жизнь в чужой стране. Он отметил, что для комфортного путешествия в другую страну даже не обязательно знать в совершенстве ее язык.

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