От отеля в значительной степени зависит, будет ли отдых приятным или катастрофическим.

С приближением туристического сезона снова растет спрос на гостиничные услуги. Бронируя номер, путешественники ожидают безопасного места отдыха, однако не все отели настолько безопасны, как может показаться, пишет Express.

Туристический эксперт Колин Пирсон составил некий список "красных флажков", или "тревожных звоночков", на которые стоит обращать внимание, выбирая отель. Так вы можете избежать значительной опасности. Итак вот несколько мелочей, на которые стоит обратить внимание:

Отсутствие надежных замков на дверях и окнах. Комната, которая не запирается должным образом, представляет серьезную угрозу безопасности. Плохое освещение коридоров и холла. Тусклое освещение мест общего пользования может сделать гостей отеля более уязвимыми к угрозам безопасности, особенно ночью. Кроме того, плохое освещение может означать, что отель так же небрежно относится к комфорту и безопасности гостей и в других аспектах. Отсутствие персонала у стойки регистрации и отсутствие охраны. Признаком хорошего отеля является круглосуточно работающая стойка регистрации. Это ключевой способ контролировать, чтобы во внутренние помещения отеля мог попасть только клиент. Номер комнаты клиента громко объявляют при передаче ключей. Хотя это может показаться незначительной проблемой, объявление номера вашей комнаты вслух может поставить вас в опасность. Хороший отель напишет номер вашей комнаты на карточке, или по крайней мере он будет назван так, чтобы посторонние не услышали. Отсутствие дополнительного замка и глазка на двери. В действительно хорошем отеле клиент всегда имеет возможность закрыть дверь на дополнительный замок, который открывается только изнутри. Доступ персонала в комнату. В хорошем отеле персонал всегда должен спрашивать разрешения, чтобы войти в ваш номер. И тем более вас не должны беспокоить, если вы повесите на двери соответствующую табличку.

Другие советы туристам

Как писал УНИАН, опытные путешественники в соцсетях поделились "нелепыми лайфхаками", которые на самом деле являются весьма полезными во время туристических поездок.

Видео дня

Также мы рассказывали о распространенной ошибке неопытных путешественников, которая может привести к задержке авиарейса. Речь идет о неправильном использовании верхних багажных полок в салонах самолетов.

Вас также могут заинтересовать новости: