88% участников опроса заявили, что поведение партнера в поездках отбило у них желание путешествовать совместно.

Казалось бы что может быть лучше отпуска, проведенного вместе со своим любимым человеком в каком-нибудь красивом месте – это не только незабываемые впечатления, но и способ сэкономить. Однако недавнее исследование показало, что 33% американских пар расстаются именно после совместного отдыха.

Как пишет туристическое издательство Fodor's со ссылкой на данные исследования Hotels.com, 81% американцев считают парные поездки в отпуск отличным способом испытать что-то новое, укрепить связь и стать ближе друг к другу. При этом 33% опрошенных заявили, что расстались во время отпуска из-за туристических привычек партнера. Еще 88% участников опроса заявили, что поведение их партнера в поездках отбило у них желание путешествовать совместно.

При этом исследование выявило пять основных причин, по которым влюбленные ссорятся на отдыхе, а также рассказало, как этого избежать.

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1. Пользование мини-баром. Ни для кого не секрет, что цены на товары в мини-барах отелей завышены. И именно партнер, который не позволяет своей паре брать продукты из мини-бара потому что это слишком дорого, очень раздражает туристов. Чтобы избежать таких споров, парам, не желающим себя ограничивать, советуют выбрать отдых на курорте, работающем по системе "все включено" – тогда не придется нервничать из-за каждого лишнего шоколадного батончика или бутылки пива.

2. Беспорядок. Совместное проживание в одной комнате может оказаться затруднительным во время длительных поездок или в небольших помещениях, особенно если партнер любит оставлять беспорядок. Нет ничего хуже, чем видеть разбросанные повсюду вещи, через которые приходится переступать или переставлять каждый раз, когда вам нужно воспользоваться общим пространством. 24% опрошенных признали, что такое поведение партнера может испортить поездку. Чтобы избежать споров, неряшливым туристам советуют выбирать отели, которые предлагают ежедневную уборку.

3. Все свое беру с собой. Оказывается, немало людей любят брать с собой на отдых любимую подушку или постельное белье, потому что им якобы на них комфортнее спать, а на отельных заснуть не получается. Однако если для путешествующих на своей машине это не такая большая проблема, то для тех, кто летит самолетом и не хочет переплачиваться за багаж, все куда сложнее. Однако и отельная индустрия не стоит на месте – отели постепенно начинают предлагать гостям "меню подушек", которое предлагает разные типы подушек на выбор клиента.

4. Немедленная распаковка. Хотя никто не любит путешествовать с неряшливыми партнерами, партнер, который сразу же распаковывает вещи, раздражает многих туристов ничуть не меньше. Здесь выход один – доверить свой багаж сотрудникам отеля.

5.Дополнительная ответственность. Оба партнера приезжают в отпуск отдыхать, и никто не хочет быть тем, кто вынужден за всем постоянно следить – например, контролировать, не забыл ли партнер ключи в номере. Современные отели уже предлагают цифровые ключи от номеров, управление которыми осуществляется с помощью приложения на телефоне.

Туристам, которые уже путешествовали со своим партнером раньше и их что-то не устраивало, советуют выбирать отели с такими функциями, которые помогут "смягчить удар".

Как сообщал УНИАН, ранее женщина пожаловалась в соцсетях, что бойфренд назвал ее эгоисткой после того, как она заказала для них двоих поездку-сюрприз в Париж, чтобы отпраздновать День святого Валентина.

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