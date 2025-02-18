Многих украинцев интересует, можно ли провозить домашнюю консервацию через границу.

За последние годы множество украинцев были вынуждены для собственной безопасности выехать из нашей страны. Несмотря на это они продолжают раз в какое-то время возвращаться домой - посещать врачей и даже набирать вкусностей с собой.

В связи с этим многих интересует можно ли перевозить варенье через границу, а также другие домашние закрутки и продукты.

Можно ли перевозить консервацию через границу

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Хотя таможенная служба прямо не запрещает вывозить продукты питания, там советуют ориентироваться на законы страны, в которую вы будете въезжать при пересечении границы.

Касательно вопроса, можно ли провозить варенье через границу, вам может показаться все просто, ведь какой криминал будет в домашней консервации. Однако таможенники могут заподозрить, что внутрь могли спрятать что-то незаконное.

Как вариант, если вам предстоит недолгое путешествие, можно попробовать перепаковать закрутки в контейнеры для продуктов. Это повысит шансы того, что вы сможете довезти консервацию до нового места проживания.

Что нельзя перевозить через границу из еды

Теперь, когда разобрались, какие продукты можно перевозить через границу, стоит остановиться на "запрещенке". К сожалению, по правилам придется сказать нет:

молочным продуктам (молоку, сыру, кисломолочным продуктам);

свежему мясу;

колбасам;

сосискам;

салу.

Нельзя с собой брать и мясные консервы. При этом неважно, куплены ли они в магазине или же сделаны дома. Есть еще категории товаров, которые частично разрешены - провозить можно, но в малом количестве.

Так, позволительно до пяти килограммов свежих фруктов и овощей, пару шоколадных плиток, одну баночку икры (125 граммов), до двух килограммов выпечки, конфет и тортов, до пяти килограммов рыбы и морепродуктов, до полукилограмма кофе и до 100 граммов чая на человека.

Если вы планировали детское питание, то помните, что можно взять не более двух килограммов. Тоже самое касается корма для животных, но при учете, что питомец едет вместе с вами.

В алкогольных напитках все зависит от крепости. Если это пиво, то можете взять пять литров, а если напитки крепче 22%, то придется ограничиться литром. На слабоалкогольную продукцию стоит ограничение в два литра.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли перевозить сало через границу.

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