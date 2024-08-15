В то же время бортпроводница призналась, что персонал самолетов старается максимально избегать бесплатного апгрейда по просьбе пассажиров.

Многие пассажиры, покупая места в эконом-класс, идут на разные хитрости, чтобы получить повышение класса в самолете. Однако есть категория пассажиров, которым это никогда не светит.

Как рассказала опытная стюардесса на TikTok-канале LADbible TV, пассажиры с детьми никогда не получат апгрейд в самолете.

"Не берите детей, потому что они никогда не посадят детей в более высокий класс, никогда... Они никогда не посадят ребенка в высший класс или премиум-эконом, потому что дети обычно мешают другим пассажирам, поэтому вас никогда не посадят туда с детьми", – констатировала женщина.

В то же время она посоветовала всем пассажирам, желающим переместиться с эконом-класса в бизнес-класс, одеваться соответствующим образом.

"Одевайтесь для салона самолета, в котором вы хотите оказаться", – отметила она.

Также повысить класс поможет вежливое отношение к команде самолета, потому что "плохое поведение никогда не вознаграждается".

В то же время бортпроводница призналась, что персонал самолетов старается максимально избегать бесплатного повышения класса по просьбе пассажиров, поскольку "они на самом деле любят, чтобы люди платили за то, что они рассчитывают получить, потому они стараются не повышать пассажирам класс бесплатно, если это на самом деле возможно, извините".

Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажирам рассказали, каких мест стоит избегать, чтобы не сидеть рядом с детьми.

Также ученые выяснили точное время начала истерик у маленьких детей в самолетах, дав родителям несколько советов, как "пережить" перелет с малышами в самолете.

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