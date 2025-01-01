В Украине выросла стоимость оформления паспортов / фото УНИАН, Инна Соколовская

С 1 января 2025 года в Украине выросла стоимость оформления оформления ID-карты, загранпаспорта, а также вида на временное и постоянное жительство. Об этом информирует Государственная миграционная служба Украины.

"С 1 января 2025 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменена стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим росла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное жительство в Украине", – говорится в сообщении.

В то же время паспорт гражданина Украины (ID-карта), который оформляется впервые, будет изготавливаться бесплатно.

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Стоимость оформления документов с 1 января:

  • Паспорт гражданина Украины (ID-карта), срок оформления до 20 рабочих дней – 558 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 432 грн – стоимость бланка).
  • Паспорт гражданина Украины (ID-карта), срок оформления до 10 рабочих дней – 928грн (496 грн – стоимость админуслуги и 432 грн – стоимость бланка).
  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, срок оформления до 20 рабочих дней – 1042 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 690 грн – стоимость бланка).
  • Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, срок оформления до 7 рабочих дней – 1682 грн (992 грн – стоимость админуслуги и 690 грн – стоимость бланка).
  • Постоянный вид на жительство в Украине – 1175 грн (496 грн – стоимость админуслуги и 594 грн – стоимость бланка, 85 грн – государственная пошлина).
  • Временный вид на жительство в Украине – 1080 грн (452 грн – стоимость админуслуги, 594 грн – стоимость бланка, 34 грн – государственная пошлина).

Те граждане, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2024, получат документы по старой цене.

В то же время лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2024, но еще не подали заявление для оформления документов, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

фото ГМСУ

Другие изменения с 1 января: это стоит знать

С 1 января 2025 года в Украине заработают несколько нововведений. В основном изменения будут связаны с повышением цен и тарифов.

В частности, в новом году начнут действовать новые налоги для ФЛП. Предприниматели будут платить единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 1760 гривень в месяц. Его могут не платить лица, которые находятся на оккупированных территориях, а также ФОПы-наемные сотрудники.

Кроме того, повысят военный сбор. Предприниматели 3 группы будут платить 1% от дохода, других групп – 10% минимальной зарплаты (сейчас это 800 гривень в месяц). Физические лица будут оплачивать 5% военного сбора.

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