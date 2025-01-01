Паспорт гражданина Украины (ID-карта), который оформляется впервые, будет изготавливаться бесплатно.

С 1 января 2025 года в Украине выросла стоимость оформления оформления ID-карты, загранпаспорта, а также вида на временное и постоянное жительство. Об этом информирует Государственная миграционная служба Украины.

"С 1 января 2025 года ГП "Полиграфический комбинат "Украина" изменена стоимость бланков отдельных биометрических документов. В связи с этим росла и общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также видов на временное и постоянное жительство в Украине", – говорится в сообщении.

В то же время паспорт гражданина Украины (ID-карта), который оформляется впервые, будет изготавливаться бесплатно.

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Стоимость оформления документов с 1 января:

Паспорт гражданина Украины (ID-карта), срок оформления до 20 рабочих дней – 558 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 432 грн – стоимость бланка).

(126 грн – стоимость админуслуги и 432 грн – стоимость бланка). Паспорт гражданина Украины (ID-карта), срок оформления до 10 рабочих дней – 928 грн (496 грн – стоимость админуслуги и 432 грн – стоимость бланка).

(496 грн – стоимость админуслуги и 432 грн – стоимость бланка). Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, срок оформления до 20 рабочих дней – 1042 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 690 грн – стоимость бланка).

грн (352 грн – стоимость админуслуги и 690 грн – стоимость бланка). Паспорт гражданина Украины для выезда за границу, срок оформления до 7 рабочих дней – 1682 грн (992 грн – стоимость админуслуги и 690 грн – стоимость бланка).

грн (992 грн – стоимость админуслуги и 690 грн – стоимость бланка). Постоянный вид на жительство в Украине – 1175 грн (496 грн – стоимость админуслуги и 594 грн – стоимость бланка, 85 грн – государственная пошлина).

грн (496 грн – стоимость админуслуги и 594 грн – стоимость бланка, 85 грн – государственная пошлина). Временный вид на жительство в Украине – 1080 грн (452 грн – стоимость админуслуги, 594 грн – стоимость бланка, 34 грн – государственная пошлина).

Те граждане, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31.12.2024, получат документы по старой цене.

В то же время лица, которые оплатили админуслуги до 31.12.2024, но еще не подали заявление для оформления документов, смогут осуществить доплату по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Другие изменения с 1 января: это стоит знать

С 1 января 2025 года в Украине заработают несколько нововведений. В основном изменения будут связаны с повышением цен и тарифов.

В частности, в новом году начнут действовать новые налоги для ФЛП. Предприниматели будут платить единый социальный взнос (ЕСВ) в размере 1760 гривень в месяц. Его могут не платить лица, которые находятся на оккупированных территориях, а также ФОПы-наемные сотрудники.

Кроме того, повысят военный сбор. Предприниматели 3 группы будут платить 1% от дохода, других групп – 10% минимальной зарплаты (сейчас это 800 гривень в месяц). Физические лица будут оплачивать 5% военного сбора.

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