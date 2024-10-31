На качественный сон в отпуске влияет множество факторов.

Большинство людей отправляются на отдых чтобы отдохнуть, и для многих это подразумевает крепкий продолжительный сон. Некоторые пары на отдыхе ради этого даже предпочитают спать отдельно.

Однако на деле далеко не у всех туристов в итоге получается хорошенько выспаться даже на самых удобных отельных кроватях и подушках – и этому способствуют целый ряд психологических, неврологических и экологических факторов, которые могут нарушить естественный режим сна, пишет Condé Nast Traveller со ссылкой на опрошенных им экспертов.

По словам специалистов, одной из основных причин плохого сна в незнакомой обстановке является так называемый "эффект первой ночи" – мозг человека настроен на то, чтобы оставаться более бдительным в новой обстановке. А потому даже несмотря на то, что большинство отельных номеров безопасны, мозг воспринимает их как незнакомую среду, поддерживая одно полушарие более активным во время сна, чтобы оставаться бдительным и настороже. Впрочем, как следует из названия, это явление не должно длиться слишком долго.

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"Эффект первой ночи может сохраняться в течение одной-двух ночей, но он часто уменьшается по мере того, как мозг приспосабливается к новой обстановке. Вот почему люди обычно начинают лучше спать, проведя пару ночей в одном и том же месте. Мозг, по сути, узнает, что новая обстановка безопасна, поэтому ему больше не нужно держать одно полушарие в напряжении", – поясняет доктор Мадлен Джаго, главный клинический психолог и соучредитель Seven Lion Yard.

Но также на сон человека влияют и сами комнаты для сна. В своих собственных спальнях люди уже давно привыкли к температуре, типу матраса, жесткости подушки и даже к определенным запахам или звукам окружающей среды, например, к гулу транспорта снаружи. Однако в отеле эти факторы могут кардинально отличаться.

Также важную роль для качества сна играет кровать. Отели часто стремятся найти золотую серединув плане жесткости матраса, которая подошла бы большинству гостей. Но люди, которые, например, привыкли к мягкому матрасу, могут ощущать дискомфорт на более жестком отельном матрасе, что приведет к неправильной позе и беспокойному сну.

Тем гостям, которым сложно заснуть в отелях со стандартными условиями, эксперты советуют делать особые запросы перед заселением. Например, попросить номер с окнами подальше от оживленной улицы или более жестким/мягким матрасом.

Кроме того, на сон человека влияет сильно влияет стресс – и тут не поможет даже самая удобная кровать. В таком случаям туристам советуют найти способ расслабиться – это могут быть медитации, йога или поход в СПА. Также важно поддерживать привычный распорядок дня и спать по 7-9 часов.

При этом эксперты отмечают, что ожидание плохого сна в отеле может в итоге его спровоцировать. Если у человека раньше уже были проблемы со сном на отельных кроватях, его мозг может ассоциировать обстановку отеля с трудностями со сном. Именно потому так важно стараться как можно больше расслабляться, когда вы спите вне своей кровати.

"Если вы часто путешествуете, постарайтесь развивать способность спать в разных условиях. Иногда спите без привычной подушки или предмета комфорта дома, чтобы уменьшить зависимость от них, так как эта гибкость облегчит вашему телу адаптацию к новым кроватям. Регулярное пребывание в разных условиях сна помогает уменьшить нарушения, возникающие при смене кроватей", – поясняет Дениз Иордаке, терапевт по сну, основатель JoySpace Therapy.

Также туристам дали несколько простых советов, как помочь себе уснуть в отелях.

1. Подумайте о запахах. Например, можно взять с собой в путешествие тот арамадифузор, который вы используете дома.

2. Откажитесь от выпивки. Путешествия могут повлиять на пищеварение, что приведет к мешающему уснуть дискомфорту. Алкоголь только усилит эту проблему.

3. Соблюдайте рутину. Это может подать сигнал мозгу, что пора расслабиться, даже в новой обстановке.

4. Адаптируйтесь. Например, можно использовать маску для сна и беруши, а также установите оптимальную температуру в комнате.

5. Управляйте стрессом. Этому может помочь медитация, легкая спортивная активность или же просто теплая ванна.

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