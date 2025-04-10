Нарушителей могут ждать большие штрафы или даже уголовная ответственность.

В канун пасхальных праздников 2025 по всей Европе традиционно ожидается авиационный бум, поскольку многие люди устремляются провести их в кругу семьи или же отправиться в небольшой отпуск, воспользовавшись дополнительными выходными.

В связи с этим туристические эксперты издания Daily Express напомнили путешественникам о четырех важных правилах на борту самолета, из-за нарушения которых у них могут возникнуть серьезные проблемы – от большого штрафа до ареста.

1. Не напивайтесь

Для многих пассажиров является традицией выпивать в аэропорту перед полетом, однако помимо того, что это не очень хорошо для самочувствия, также это может привести к серьеным проблемам, если они зайдут слишком далеко.

Видео дня

В частности, туристам напомнили, что из-за пьяного дебошира на борту может быть изменен маршрут самолета, а это, в свою очередь, может обернуться большим штрафом для горе-пассажира – в случае с Ryanair это 15 тысяч евро.

Тем временем, такие авиакомпании, как EasyJet и Wizz Air, в последние время стали чаще выгонять из самолетов пассажиров из-за проблем, связанных с алкоголем.

2. Не курите на борту самолета

Хотя еще лет 50 назад абсолютно привычным для пассажиров затянуться сигареткой во время полета, в наши дни курение запрещено на всех коммерческих рейсах, а нарушение запрета влечет за собой серьезные последствия.

Эксперты напоминают, что это не только несет серьезный риск возникновения пожара, но и грозит пассажирам, пойманным за курением, многотысячными штрафави, а в некоторых случаях даже уголовным делом после приземления.

3. Не игнорируйте инструкции по безопасности

Несоблюдение указаний бортпроводников, например, игнорирование знака "Пристегните ремни", может привести к аресту или ограничению движения во время полета. В частности, бортпроводники имеют право задерживать нарушающих порядок пассажиров, а пилоты могут вернуться в аэропорт вылета или вообще изменить маршрут полета, если безопасность под угрозой.

"Бортпроводники могут казаться дружелюбными и приветливыми, но не стоит недооценивать их возможности по обеспечению безопасности в полете", – говорят эксперты.

4. Не курите вейп в салоне самолета

Вейпинг запрещен многими крупными авиакомпаниями, включая British Airways, Jet2, EasyJet, Ryanair и Wizz Air, а пойманным на этом деле пассажирам грозят огромные штрафы, запрет на полеты этой авиакомпанией в будущем и даже заявление в полицию, предупреждают эксперты.

Как сообщал УНИАН, ранее глава ирландского бюджетного перевозчика Ryanair Майкл О'Лири требовал ввести ограничения на алкоголь в аэропортах по всей Европе, потому что пьяные пассажиры все чаще дебоширят в самолетах и срывают рейсы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.