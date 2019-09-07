Полонина Боржава: идеальный хайкинг для начинающих и ценителей неспешных горных прогулок

Если вы настроены на поход по Боржавскому горному массиву, лучше всего останавливаться в закарпатских поселках Воловец и Пилипец. Первый из них более удобен в плане локации, ведь там проходит железная дорога, тогда как второй – более туристический, все же это полноценный горнолыжный курорт. Именно из Пилипца и будут стартовать наши маршруты по полонине Боржава. Подробнее о том, как добраться в этот закарпатский поселок, где остановиться и другие полезные советы читайте в большом материале УНИАН.Туризм. А мы перейдем к хайкингу по Боржаве.

Немного фактов о Боржаве

Полонина Боржава, которую нередко называют Боржавским горным хребтом, на деле является частью Полонинского хребта в Украинских Карпатах. Растянулся этот горный массив между реками Латорица и Рика в длину более чем на 50 километров, благодаря чему Боржава является самой длинной полониной Закарпатья. Ширина ее в среднем 3-4 километра, хотя местами бывают участки и по 10 километров. Максимальная высота Боржавы – 1681 метр на вершине горы Стой.

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Южный склон полонины пологий, благодаря чему по нему очень легко ходить в пешие походы, а вот северный склон круто обрывается к долине реки Рипинки. Боржавская полонина удобна тем, что она расчленена примерно на два десятка вершин, перепады между которыми не слишком ощутимы. Потому за день можно преодолеть сразу несколько из них.

К основным вершинам Боржавы относятся: Стой (1681 м), Большой Верх (1598 м), Магура-Жиде (1505 м), Гемба (1498 м), Иволово (1415 м), Граб (1374 м), Кук (1361 м), Темнатик (1343 м), Плай (1323 м), Кучера-Кругла (1240 м), Ряпецка (1210 м), Круглая (1208 м) и другие.

Отдельного внимания заслуживает растительность Боржавского хребта. На высоте примерно 1200-1450 метров находится пояс буковых лесов вперемешку с хвойными, выше – горные долины. На склонах горы Стой находится заказник государственного значения Росошный.

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Как и любая другая часть Украинских Карпат, в разный период года Боржава разная. Так что попав сюда, к примеру, в мае и в августе – можно увидеть совершенно разные картины. Мы были на полонине в середине августа, и именно тогда там в полном разгаре сезон ягод. Идешь себе неспешно в гору, а по обе стороны целые ковры из черники с вкраплениями дикой голубики. Устоять просто невозможно.

Потому сразу пометьте себя: в этот период быстро пройти по маршруту не получится – вы то и дело будете забредать в заросли, да так, что потеряете счет времени. А губы и руки при этом окрасятся в характерный фиолетовый оттенок. Ведь не зря же говорят, что в дикой природе все ягоды куда вкуснее, чем из магазина.

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И хотя сбор черники для местных жителей целый бизнес (поговаривают, что за сезон тут можно неплохо подзаработать), голодным туристам тоже достается немало ягод. Особенно если взобраться повыше, ведь «профессиональные» сборщики добираются где-то до середины маршрута (очевидно, и на этом отрезке природных запасов им вполне достаточно). Местные жители целыми группами собирают горные ягоды, у многих для этого даже специальные приспособления есть. Хотя такие орудия труда и вредят кустикам.

Где-то на середине маршрута сборщиков ягод поджидают специальные грузовики, которые выкупают собранный урожай и везут его дальше. Есть здесь и «частные предприниматели», которые спускают свой «улов» в село в огромных сумках на «горбу» или же на мопедах (и не страшно же им по горам ехать!).

А еще в августе в Карпатах активно цветут розовые соцветия иван-чая, невероятной красоты сине-фиолетовые горные колокольчики и другие не менее красивые растения, в этой же цветовой гамме. Зрелище невероятной красоты!

Маршрут №1. Горы Ряпецка и Большой Верх для разминки

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Начнем с одного из самых простых маршрутов из Пилипца, который легко можно комбинировать-продлевать, в зависимости от вашего настроя и физических возможностей. Гора Ряпецка – вполне подъемная вершина даже для самого ленивого туриста. От центра Пилипца маршрут до нее найти очень легко. Достаточно лишь пройти метров 500 от поворота на подъемник к горе Гемба в сторону водопада Шипот, не доходя до него свернуть направо, чуть подняться по склону мимо огороженных приусадебных участков и войти в лес.

Дальше – идти по лесной дорожке по бело-зеленому маршруту (характерные метки периодически попадаются на деревьях вдоль дороги).

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Сама дорожка на лесном участке маршрута хорошо вытоптана туристами и выкатана внедорожниками, однако там повсюду грязь и камни, да и подъемы периодически попадаются крутые. Потому даже в сухую погоду местами идти тяжеловато. А если попадете сюда в дождь или после него, то без спецобуви для хайкинга и трекинговых палок – никак. Зато по пути нередко попадается ежевика и малина, которым «городские» ягоды в подметки не годится. Заблудиться тут сложно, только на обратном пути в одном месте нужно быть внимательным на раздорожье.

Дальше выходим на травяную часть горы и идем еще где-то километр с хвостиком. Именно здесь по пути начинают попадаться первые заросли кустиков черники и голубики, которые с виду очень похожи. Только первые чуть темнее и в серединке красновато-фиолетовые, а вторые – светлее и с зеленовато-голубой «начинкой».

Вся дорога от Пилипца до вершины Репяцкой – около 3 километров хода, высота подъема чуть больше 600 метров. Пилипец находится на высоте 579 метров над уровнем моря, тогда как высота Ряпецкой – 1210 метров.

В целом дорога довольно легкая, без экстремально крутых подъемов, с ровным грунтом, а потому под силу даже новичкам. Также это хороший маршрут для первого дня похода по горам – чтобы не переутомиться и не заработать такую крепатуру, после которой в последующие дни вы уже никуда не захотите подниматься.

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Если вам этого будет мало – можно пройти еще 3 километра от вершины Репецкой до следующей горы Боржавского хребта – Большой Верх, еще можно встретить такие варианты ее названия как Великий Верх или Высокий Верх. Это еще плюс 400 метров набора высоты – до 1598 метров. Маршрут можно преодолеть за час, но это если двигаться в быстром темпе и не останавливаться полюбоваться видами, сделать фото (ведь локаций достойных тут хоть отбавляй) и поесть черники.

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Дорога на маршруте типичная для Карпат – равнина, подъем, равнина, небольшой спуск, подъем и так далее. С тем коварным моментом, когда тебе кажется, что вот-вот уже вершина, ты на нее забегаешь довольный собой, а там понимаешь, что это еще совсем не вершина, а лишь полпути. Тем не менее, если силы позволяют - надо обязательно проделать его. Поверьте, оно того стоит. Виды чем выше, тем шикарнее, а заросли черники и голубики все гуще и гуще.

По всему маршруту то там, то там выпрыгивают разноцветные кузнечики, такие яркие и игривые. Так что при возможности смотрите под ноги. А еще на высоте кружат вороны, по-украински круки. В городах такие не водятся.

При желании – дальше можно пойти на другие вершины Боржавского хребта, в том числе на Гембу, с которой спуститься в Пилипец. Но это уже поход на весь день для более выносливых туристов.

Маршрут №2. Гора Гемба – самая туристическая вершина Боржавы

Гора Гемба высотой 1498 метров, пожалуй, одна из самых популярных и адаптированных под туризм. Опять же, стартовать нужно из Пилипца. Ориентир – «Гранд-отель «Пилипец» на пути к водопаду Шипот. Нужно повернуть налево и пойти в сторону стартовой точки подъемника.

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Условно маршрут на Гембу делится на два отрезка – часть, которую можно преодолеть на подъемнике, и пеший отрезок. Туристы сами определяют, как им лучше преодолеть первую часть пути – пешком или на подъемнике. В первом случае на дорогу уйдет от 45 минут, в зависимости от вашего темпа и того, какой путь вы выберете – более сложный напрямую или извилистый поровнее. Во втором случае минут за 15-20 вы доедете до перевалочного пункта без лишних усилий, наслаждаясь прекрасными видами и ярким цветочным ковром под ногами. Тем не менее, стоит учесть, что в сезон и на выходных что в кассу за билетами на подъемник, что на посадку – могут быть очереди, так что по времени особо не сэкономите.

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К слову, кресельный подъемник на Гембу – один из самых продолжительных в Карпатах, длина его 1650 метров. Подъемник работает круглый год и довольно многофункциональный – на нем поднимаются на склоны лыжники и сноубортисты в зимний сезон, велосипедисты-маунтенбайкеры в летний сезон (для них здесь оборудованы специальные маршруты с трамплинами) и пешие туристы, которые просто хотят на экскурсию. Цена подъема без инвентаря – 70 гривень в один конец, в две стороны – 120 гривень. С инвентарем чуть дороже, есть возможность взять абонемент – на несколько часов или на целые выходные.

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На верхней точке подъемника расположен своего рода перевалочный пункт – там есть эко-кафе «Чайовня», где можно выпить карпатский чай или кофе в турке, а также перекусить хенд-мейд едой. Но сразу предупредим, что цены там не самые скромные. Например, стаканчик имбирного чая летом 2019 года стоил 40 гривень, а кофе в турке – 70 гривень. Но, пожалуй, цены немного компенсирует общая уютная атмосфера заведения и прекрасные виды из окон. Рядом расположен еще один ресторан и пара ларьков, где можно купить скромные холодные-горячие напитки и перекус от местных.

Здесь же более ленивых туристов поджидают предприниматели, предлагающие подвезти вас за немалые деньги на вершину горы на внедорожнике. Понятное дело, местные выживают как могут, но на деле эти машины – настоящая беда Гембы.

Во-первых, это заповедная территория и по идее человек не имеет права на нее воздействовать – будь то уничтожение растительного покрова, сбор ягод в промышленных масштабах или отлов живности. Ведь одно дело – протоптанная туристами скромная тропинка, другое дело – несколько полноценных дорог, прокатанных грузовиками.

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Во-вторых, эти машины создают колоссальные неудобства пешим туристам. В сезон такого транспорта там очень много, ездят один за другим. При этом двигаются они довольно хаотично, а потому пешеходам приходится то и дело перескакивать с места на место, чтобы увернуться от машин. Не говоря уже о том, что пыль они поднимают еще какую, а людям приходится этим дышать, вместо того, чтобы наслаждаться ароматами карпатских трав.

В-третьих, многие из этих транспортных средств выглядят довольно ненадежно, людей туда грузят много, а элементарных поясов безопасности вряд ли на всех хватит, не говоря уже о наличии каких-либо средств защиты. Лично я, например, не рискнула б садиться в такие машины.

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Но вернемся к подъему на Гембу. В принципе, все расстояние можно пройти пешком за 2-3 часа – примерно 2 километра до верхней точки подъемника и еще около 2,5 километра отсюда до вершины. Дорога не сложная, за исключением пары-тройки крутых коротких участков. Разумеется, в хорошую погоду подниматься намного легче, а вот в холодную может быть сложнее, тем более, что на Гембе порой бывает очень сильный ветер, такой, что вас буквально сдувает.

И, тем не менее, лезешь на гору, периодически закрадываются мысли: ой, да ладно, может, плюнуть и вернуться назад, пару фото я для галочки уже сделал. А потом думаешь: а нееет, надо идти до конца. И горы тебя вознаграждают за усилия. Садишься на вершине, смотришь на красоту, а весь негатив словно улетучился. И пусть весь мир подождет.

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При этом стоит учесть, что подниматься в горы всегда немного легче, чем опускаться – меньше нагрузка на колени. Особенно это ощущается на крутых спусках. В случае с Гембой – это отрезок под подъемником. Потому, если для вас не принципиально важно пройти подъем и спуск полностью на своих двух, на обратном пути можно немного позволить себе расслабиться и поехать вниз на подъемнике. Тем более, что там такие шикарные виды.

В летний сезон на Гембе очень популярны полеты на парапланах. Прямо на вершине вас поджидают местные предприниматели, у которых можно приобрести полет с инструктором, да еще и с видеосъемкой. Правда, удовольствие это не из дешевых. Летом 2019 года за двадцатиминутный полет нужно было выложить 1 тысячу гривень. Удовольствие на любителя. Тем не менее, нам, пешим туристам, парящие в воздухе парапланы только дополняли и без того живописные карпатские пейзажи.

Интересный момент: с вершины Гембы видно вершины Ряпецкой и Большого Верха, тогда как с этих вершин – Гембу. Также с вершины Гембы хорошо просматривается гора Стой – самая высокая точка Боржавы.

Маршрут №3. Загадочная гора Стой

Для тех пеших туристов, который хотят испытать себя на прочность и пройти сразу несколько вершин Боржавы за один день, отлично подойдет маршрут на гору Стой – самую высокую на этом горном массиве. Ее высота 1681 метр над уровнем моря.

Весь маршрут от Пилипца до вершины Стоя – примерно 16 километров и на его прохождение уйдет около 5 часов в одну сторону. Зато по пути вы пройдете все упомянутые выше вершины – Гембу, Репецку, Большой Верх и еще парочку. Как уже упоминалось выше, маршрут этот довольно легкий для прохождения – без особых перепадов высот. И если этого будет мало – можно будет пройти от Стоя еще километр к вершине Иволово.

Тем не менее, несмотря на равнинный характер тропы для подъема, на отдельных участках Боржавы по бокам попадаются довольно крутые склоны. Особенно это видно на участке от Ряпецкой до Стоя. Потому нужно быть внимательным, чтобы не соскользнуть вниз. При этом зимой здесь нередко бывает серьезная лавинная угроза.

И немного о самой горе Стой. Находится она примерно в 4,5 километрах от центральной вершины Боржавы - горы Большой Верх. На ее вершине, представляющую собой обширную равнину, разбросаны остатки фундаментов больших радиолокаторов и их укрытий. В советские временя здесь была база военной радиолокационной системы, которую со временем забросили. Большие укрытия в виде белых шаров стояли на вершине вплоть до конца 90-х, однако постепенно были разрушены снегом и ветрами. Чуть ниже Стоя, к слову, издалека до сих пор видно бывшие общежития, где дислоцировались служащие на базе военные. Гора с историей.

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Подведем итоги: Боржава – отличное место для новичков в хайкинге и тех, кто хочет скорее насладиться видами, чем гнаться за рекордами. Боржавский хребет удобен тем, что здесь относительно немного крутых подъемов, а переходы с горы на гору – зачастую без резких перепадов. Можно обосноваться в одном поселке и подниматься на вершины от него, возвращаясь на базу на ночь. А можно, подняться в Пилипце, денек спокойно побродить по горам и спуститься где-то в другом поселке, в том же Воловце. В общем, рекомендуем тем, кто давно хотел начать знакомство с Украинскими Карпатами, но боялся идти из-за отсутствия опыта или физической подготовки. Конечно, совсем легко не будет. Горы есть горы, и к ним нельзя относиться легкомысленно или небрежно. Но ведь они того стоят!

Марина Григоренко