Активисты требуют у Тернопольского облсовета запретить строительство ГЭС на Днестре

Как передает корреспондент УНИАН, под здание Тернопольской областной государственной администрации и областного совета пикетчики принесли три каяка и весла.

Всем, кто заходит в здание, они раздают листовки с сообщением о том, что чиновники "хотят уничтожить Днестр".

Они требуют от депутатов областного совета первым вопросом на сегодняшней сессии рассмотреть запрет строительства ГЭС на Днестре.

Во время выступлений пикетчики отмечали, что 5 из запланированных новых ГЭС на Днестре хотят строить в границах национального природного парка “Днестровский каньон”, что противоречит действующему законодательству.

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Также они подчеркивают, что строительство ГЭС на реке приведет к ухудшению состояния окружающей природной среды, а также уменьшит туристическую привлекательность Днестра.

Кроме того, констатируют активисты, исчезнет большое количество видов рыбы, а изменение уровня воды в Днестре приведет к увеличению эрозии и вымыванию грунтов, что грозит увеличением количества оползней и разрушением дорог в крае.

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Напомним, в сентябре 2015 года компания «Укргидроэнерго» представила проект по строительству на территориях Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ряда гидроэлектростанций на Днестре, в том числе 5 русловых низконапорных и 1 деривационной. Представители «Укргидроэнерго» заверили, что приоритетом при сооружении станций станет минимизация вреда окружающей среде.

В конце декабря решение о запрете согласования вопроса размещения ГЭС вдоль Днестра принял Ивано-Франковский облсовет.