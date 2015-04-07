На Тернопольщине правоохранители изъяли свыше 4 тонн прекурсоров

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, прекурсоры были обнаружены на государственном промышленном заводе в Бучацком районе во время проведения оперативно-профилактических мероприятий.

Оперативники установили, что в складских помещениях без соответствующих документов хранятся опасные прекурсоры - соляная и серная кислоты, которые могут применяться для изготовления наркотиков.

Правоохранители 3 апреля изъяли все запрещенные вещества и направили на экспертизу.

Сведения о данном происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 320 УК (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Правоохранители устанавливают каналы поступления нелицензионных прекурсоров на предприятие.

По данным милиции, изъятые химические вещества можно использовать только при наличии соответствующих документов, однако химические препараты хранились на заводе без лицензии.