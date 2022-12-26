Им стал 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro на базе чипа M2.

Специалисты популярного техпортала Digital Trends выбрали худший "яблочный" гаджет, выпущенный в 2022 году. Им, вполне ожидаемо, стал MacBook Pro со старым дизайном, который не менялся в решениях Apple более шести лет.

В публикации говорится, что представленный в 2022 году MacBook Pro не имеет права называться Pro, то есть относиться к устройствам, предназначенным для профессиональной аудитории. Более того, журналисты назвали модель "ноутбуком, который просто не должен существовать".

Отмечается, что разочаровавшая экспертов модель работает на M2 – том же чипе, который получил ультрабук MacBook Air (2022). Однако оба устройства демонстрируют примерно одинаковую производительность. При этом MacBook Air доступен за 1199 долларов, а MacBook Pro – 1299 долларов, или около 50 тысяч грн.

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И напоследок, журналисты отметили, что новинка получила сенсорную полоску Touch Bar, которую ранее сильно критиковали пользователи MacBook. "В контексте других вариантов, которые у вас есть в линейке MacBook, этот девайс просто нет смысла покупать", – подвели итог авторы Digital Trends.

Лучшие альтернативы MacBook Pro в 2022 году

Ранее специалисты портала PC Magazine составили подборку из десяти Windows-аналогов, которые могут составить конкуренцию "яблочным" ноутбукам. Вдобавок, они стоят дешевле.

Лучшей альтернативой 13-дюймовому MacBook Pro назвали Dell XPS 13 OLED (9310). По цене он аналогичен "яблочной" модели среднего уровня и должен обеспечивать аналогичный уровень производительности. Если говорить о 14-дюймовых решениях от "яблочной" корпорации, то здесь оптимальной альтернативой является Lenovo Slim 7 Pro X. Если вас привлекает 16-дюймовый MacBook Pro, то Dell XPS 17 (9720) – ваш выбор в мире Windows.

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