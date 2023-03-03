Redmi Note 8 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

С 1 марта Xiaomi расширила список смартфонов, перешедших в статус EOS (End of Support). Это значит, что с их выхода прошло уже больше двух лет, и новых обновлений они уже не получат.

Стоит отметить, что попавшие в этот перечень гаджеты работать не перестанут, но они станут более уязвимы к хакерским атакам и другим программным неприятностям из-за отсутствия патчей безопасности.

Вот какие смартфоны Xiaomi больше не будут обновляться:

Redmi Note 8;

Redmi Note 8T;

Redmi 8A Dual;

Redmi K30 5G Speed;

Mi 9 Lite;

Mi 9 Pro 5G;

Mi 9T Pro;

Mi CC9.

В январе в список EOL (End-of-Support) попали Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и POCO X2, так что суммарно с начала 2023 года Xiaomi программно "отменила" целых 12 устройств. А еще раньше список пополнили модели Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 и Note 8 Pro.

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Почему важно обновлять устройства и приложения на них

Обновление операционной системы, в частности, Android – важный процесс, который позволяет исправить множество проблем в работе вашего смартфона, а также привносит новые возможности и лучшую оптимизацию. От простого изменения дизайна интерфейса до закрытия дыр в защите, которые могут способствовать утечке персональных данных пользователя.

Как правило, бесполезных обновлений не бывает, поэтому вне зависимости от масштабов обновления игнорировать их не рекомендуется. УНИАН рассказывал, как обновить Android до последней версии.

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