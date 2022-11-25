Список пополнили модели Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 и Note 8 Pro, вышедшие на рынок в 2019 году.

Xiaomi обновила "черный список" устаревших устройств, официальная поддержка которых прекращается компанией навсегда.

Из новых устройств в списке EOS (End-of-Support) – смартфоны Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 и Redmi Note 8 Pro, все выпущенные в 2019 году. Эти телефоны больше не будут получать обновления для системы, включая патчи безопасности.

Отдельного внимания заслуживает Redmi Note 8 Pro, который и по сей день остается одним из самых популярных в мире телефонов в средней ценовой категории. Это был одновременно первый смартфон Xiaomi с камерой 64 МП, а также новейшим чипсетом MediaTek Helio G90T с жидкостной системой охлаждения, специально созданного для такого типа устройств

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Ранее в этот список также были добавлены Xiaomi Mi Max 3, Mi Mix 3, Xiaomi Mi 8, Mi 8 Discovery Edition, Mi Play, Redmi S2 и Redmi 6 Pro.

Какой смартфон Xiaomi взять в 2022 году

Ранее УНИАН делился топом наиболее качественных смартфонов Xiaomi уходящего года по мнению редакции Gizchina. Определяли их на основе камер, производительности, батареи, цены и общего впечатления от использования.

Звание лучшего флагмана китайского производителя ожидаемо досталось Xiaomi 12 Pro. Лучшим среднебюджетным смартфоном признали Xiaomi 12 Lite, а лучшим бюджетным – Redmi Note 11 Pro+.

Напомним, накануне Xiaomi пополнила ассортимент своих беспроводных наушников крайне необычной моделью – Bone Conduction. Они выделяются на фоне конкурентов уникальной технологией передачи звука, который проходит через кости черепа, а не по воздуху.

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