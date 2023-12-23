HyperOS – новая оболочка для устройств Xiaomi – была анонсирована в октябре этого года. Теперь новую оболочку для смартфонов ждут пользователи девайсов Xiaomi, Redmi и Poco – всего обновление получат более 110 моделей.
Портал GSMChina собрал данные о всех выпущенных на этот момент версиях HyperOS. Ее уже получили 15 смартфонов китайского производителя, а также два планшета. В подборке большое количество знакомых девайсов:
- Redmi Note 12 – глобальная;
- Redmi Note 12 NFC – глобальная;
- Xiaomi Pad 6 – в Китае;
- Xiaomi Pad 6 Max– в Китае;
- Poco F5 Pro – глобальная;
- Xiaomi 11T – глобальная;
- Xiaomi 13 – глобальная, в Европе и Китае;
- Xiaomi 13 Pro – в Китае;
- Redmi Note 12S – глобальная;
- Poco F5 – в Европе;
- Xiaomi 13 Ultra – в Европе;
- Xiaomi 12T – в Европе;
- Xiaomi Mix Fold 3 – в Китае;
- Xiaomi Mix Fold 2 – в Китае;
- Redmi K60 Pro – в Китае;
- Redmi K60 – в Китае;
- Redmi K60 Ultra – в Китае.
Также известен точный список смартфонов, которые получат HyperOS в промежутке между январем и июнем 2024 года:
- Xiaomi Mix Fold;
- Xiaomi Mix 4;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi 11 Lite;
- Mi 10S;
- Mi 10 Extreme Commemorative Edition;
- Mi 10 Pro;
- Mi 10;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi.
- Redmi K60E;
- Redmi K50 Extreme Edition;
- Redmi K50 Gaming;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50;
- Redmi K40S;
- Redmi K40 Gaming;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40;
- Redmi Note 13 Pro+;
- Redmi Note 13 Pro;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13R Pro;
- Redmi 13R 5G;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Pro Speed;
- Redmi Note 12 Pro+;
- Redmi Note 12 Pro;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12R Pro;
- Redmi Note 12R;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11 Pro+;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 11 5G;
- Redmi Note 11R;
- Redmi Note 11E Pro;
- Redmi Note 11E;
- Redmi 12C.
Ранее в сети публиковался более обширный список гаджетов, которые должны получить поддержку HyperOS. Он охватывает почти все актуальные модели устройств Xiaomi и ее суббрендов, вышедшие в последние два года.
Напомним, HyperOS пришла на смену MIUI, на которой устройства китайского техногиганта проработали 13 лет. Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: смарт-часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.
В плане дизайна HyperOS получала по сути тот же дизайн, что и MIUI, но производительность в некоторых задачах выросла на 70%. На смартфонах размер новой ОС будет составлять всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android.