Уже 15 моделей смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco обновились до HyperOS / GSMChina

HyperOS – новая оболочка для устройств Xiaomi – была анонсирована в октябре этого года. Теперь новую оболочку для смартфонов ждут пользователи девайсов Xiaomi, Redmi и Poco – всего обновление получат более 110 моделей.

Портал GSMChina собрал данные о всех выпущенных на этот момент версиях HyperOS. Ее уже получили 15 смартфонов китайского производителя, а также два планшета. В подборке большое количество знакомых девайсов:

  • Redmi Note 12 – глобальная;
  • Redmi Note 12 NFC – глобальная;
  • Xiaomi Pad 6 – в Китае;
  • Xiaomi Pad 6 Max– в Китае;
  • Poco F5 Pro – глобальная;
  • Xiaomi 11T – глобальная;
  • Xiaomi 13 – глобальная, в Европе и Китае;
  • Xiaomi 13 Pro – в Китае;
  • Redmi Note 12S – глобальная;
  • Poco F5 – в Европе;
  • Xiaomi 13 Ultra – в Европе;
  • Xiaomi 12T – в Европе;
  • Xiaomi Mix Fold 3 – в Китае;
  • Xiaomi Mix Fold 2 – в Китае;
  • Redmi K60 Pro – в Китае;
  • Redmi K60 – в Китае;
  • Redmi K60 Ultra – в Китае.

Также известен точный список смартфонов, которые получат HyperOS в промежутке между январем и июнем 2024 года:

  • Xiaomi Mix Fold;
  • Xiaomi Mix 4;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12X;
  • Xiaomi 11 Ultra;
  • Xiaomi 11 Pro;
  • Xiaomi 11;
  • Xiaomi 11 Lite;
  • Mi 10S;
  • Mi 10 Extreme Commemorative Edition;
  • Mi 10 Pro;
  • Mi 10;
  • Xiaomi Civi 3;
  • Xiaomi Civi 2;
  • Xiaomi Civi 1S;
  • Xiaomi Civi.
  • Redmi K60E;
  • Redmi K50 Extreme Edition;
  • Redmi K50 Gaming;
  • Redmi K50 Pro;
  • Redmi K50;
  • Redmi K40S;
  • Redmi K40 Gaming;
  • Redmi K40 Pro+;
  • Redmi K40 Pro;
  • Redmi K40;
  • Redmi Note 13 Pro+;
  • Redmi Note 13 Pro;
  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi Note 13R Pro;
  • Redmi 13R 5G;
  • Redmi Note 12 Turbo;
  • Redmi Note 12T Pro;
  • Redmi Note 12 Pro Speed;
  • Redmi Note 12 Pro+;
  • Redmi Note 12 Pro;
  • Redmi Note 12 5G;
  • Redmi Note 12R Pro;
  • Redmi Note 12R;
  • Redmi Note 11T Pro+;
  • Redmi Note 11T Pro;
  • Redmi Note 11 Pro+;
  • Redmi Note 11 Pro;
  • Redmi Note 11 5G;
  • Redmi Note 11R;
  • Redmi Note 11E Pro;
  • Redmi Note 11E;
  • Redmi 12C.

Ранее в сети публиковался более обширный список гаджетов, которые должны получить поддержку HyperOS. Он охватывает почти все актуальные модели устройств Xiaomi и ее суббрендов, вышедшие в последние два года.

Напомним, HyperOS пришла на смену MIUI, на которой устройства китайского техногиганта проработали 13 лет. Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: смарт-часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.

В плане дизайна HyperOS получала по сути тот же дизайн, что и MIUI, но производительность в некоторых задачах выросла на 70%. На смартфонах размер новой ОС будет составлять всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android.

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