В подборке большое количество знакомых девайсов.

HyperOS – новая оболочка для устройств Xiaomi – была анонсирована в октябре этого года. Теперь новую оболочку для смартфонов ждут пользователи девайсов Xiaomi, Redmi и Poco – всего обновление получат более 110 моделей.

Портал GSMChina собрал данные о всех выпущенных на этот момент версиях HyperOS. Ее уже получили 15 смартфонов китайского производителя, а также два планшета. В подборке большое количество знакомых девайсов:

Redmi Note 12 – глобальная;

Redmi Note 12 NFC – глобальная;

Xiaomi Pad 6 – в Китае;

Xiaomi Pad 6 Max– в Китае;

Poco F5 Pro – глобальная;

Xiaomi 11T – глобальная;

Xiaomi 13 – глобальная, в Европе и Китае;

Xiaomi 13 Pro – в Китае;

Redmi Note 12S – глобальная;

Poco F5 – в Европе;

Xiaomi 13 Ultra – в Европе;

Xiaomi 12T – в Европе;

Xiaomi Mix Fold 3 – в Китае;

Xiaomi Mix Fold 2 – в Китае;

Redmi K60 Pro – в Китае;

Redmi K60 – в Китае;

Redmi K60 Ultra – в Китае.

Также известен точный список смартфонов, которые получат HyperOS в промежутке между январем и июнем 2024 года:

Xiaomi Mix Fold;

Xiaomi Mix 4;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi 11 Lite;

Mi 10S;

Mi 10 Extreme Commemorative Edition;

Mi 10 Pro;

Mi 10;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi.

Redmi K60E;

Redmi K50 Extreme Edition;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50;

Redmi K40S;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40;

Redmi Note 13 Pro+;

Redmi Note 13 Pro;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi 13R 5G;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro Speed;

Redmi Note 12 Pro+;

Redmi Note 12 Pro;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12R Pro;

Redmi Note 12R;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11 Pro+;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11R;

Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11E;

Redmi 12C.

Ранее в сети публиковался более обширный список гаджетов, которые должны получить поддержку HyperOS. Он охватывает почти все актуальные модели устройств Xiaomi и ее суббрендов, вышедшие в последние два года.

Напомним, HyperOS пришла на смену MIUI, на которой устройства китайского техногиганта проработали 13 лет. Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: смарт-часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.

В плане дизайна HyperOS получала по сути тот же дизайн, что и MIUI, но производительность в некоторых задачах выросла на 70%. На смартфонах размер новой ОС будет составлять всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android.

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