Какие смартфоны получат HyperOS: список всех девайсов Xiaomi, Redmi и Poco / фото Gizchina

Компания Xiaomi в конце октября 2023 года представила новую "операционку" HyperOS, которая пришла на смену MIUI. Пока OC эксклюзив для Китая, но совсем скоро обновление получат остальные юзеры, в том числе из Украины.

Первыми HyperOS смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 14. Выход новых флагманских аппаратов на глобальном рынке должен состояться в первом квартале 2024 года. Кроме свежих топов, обновление получат более 110 смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.

Топ составили авторы портала Xiaomiui, которые изучили линейку телефонов бренда и ознакомились с утечками.

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Смартфоны и планшеты Xiaomi:

  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Lite;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • Xiaomi 12T;
  • Xiaomi 12 Lite 5G;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12X;
  • Xiaomi 11T Pro;
  • Xiaomi 11T;
  • Xiaomi 11 Ultra;
  • Xiaomi 11 Pro;
  • Xiaomi 11;
  • Xiaomi Mi 11X;
  • Xiaomi Mi 11X Pro;
  • Xiaomi Mi 11i;
  • Xiaomi 11i / 11i Hypercharge;
  • Xiaomi 11 Lite 4G;
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE;
  • Xiaomi 10S;
  • Xiaomi 10 Ultra;
  • Xiaomi 10 Pro;
  • Xiaomi 10;
  • Xiaomi MIX FOLD;
  • Xiaomi MIX FOLD 2;
  • Xiaomi MIX FOLD 3;
  • Xiaomi MIX 4;
  • Xiaomi Civi;
  • Xiaomi Civi 1S;
  • Xiaomi Civi 2;
  • Xiaomi Civi 3;
  • Xiaomi Pad 6 / Pro / Max;
  • Xiaomi Pad 5;
  • Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro WiFi.

Смартфоны Poco:

  • Poco F5 Pro;
  • Poco F5;
  • Poco F4 GT;
  • Poco F4;
  • Poco F3;
  • Poco F3 GT;
  • Poco X6 Neo;
  • Poco X6 5G;
  • Poco X5 Pro 5G;
  • Poco X5 5G;
  • Poco X4 GT;
  • Poco X4 Pro 5G;
  • Poco M6 Pro 5G;
  • Poco M6 5G;
  • Poco M5s;
  • Poco M5;
  • Poco M4 Pro 5G;
  • Poco M4 Pro 4G;
  • Poco M4 5G;
  • Poco C55;
  • Poco C65.

Смартфоны Redmi:

  • Redmi K40;
  • Redmi K40S;
  • Redmi K40 Pro / Pro+;
  • Redmi K40 Gaming;
  • Redmi K50;
  • Redmi K50i;
  • Redmi K50i Pro;
  • Redmi K50 Pro;
  • Redmi K50 Gaming;
  • Redmi K50 Ultra;
  • Redmi K60E;
  • Redmi K60;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G;
  • Redmi Note 10 Pro 5G;
  • Redmi Note 10T;
  • Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE;
  • Redmi Note 10 Pro;
  • Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G;
  • Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G;
  • Redmi Note 11R;
  • Redmi 10C / Redmi 10 Power;
  • Redmi 11 Prime 4G;
  • Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G;
  • Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G;
  • Redmi Note 11S;
  • Redmi Note 11S 5G;
  • Redmi Note 11 Pro 4G;
  • Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro;
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+;
  • Redmi Note 12 4G / 4G NFC;
  • Redmi 12C;
  • Redmi 12;
  • Redmi Note 12 Turbo;
  • Redmi Note 12T Pro;
  • Redmi Note 12 Pro Speed;
  • Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery;
  • Redmi Note 12S;
  • Redmi Note 12R / Redmi 12 5G;
  • Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro;
  • Redmi Note 13 4G / 4G NFC;
  • Redmi Note 13 5G;
  • Redmi Note 13 Pro 4G;
  • Redmi Note 13 Pro 5G;
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G;
  • Redmi Note 13R Pro;
  • Redmi 13C;
  • Redmi 13C 5G.

Большинство этих моделей обновится до HyperOS до первой половины 2024 года. Опубликованный список охватывает модели Xiaomi и ее суббрендов, вышедшие в последние два года. Поэтому Redmi K30, Redmi Note 10 и некоторые другие популярные модели в перечень не включены. 

Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.

В плане внешнего вида HyperOS не сильно изменится по сравнению с MIUI, зато производительность в некоторых задачах выросла аж до 70%. На смартфонах размер новой ОС будет составлять всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android.

Ранее стало известно, что вслед за Huawei и Xiaomi еще один "техногигант", Vivo, представил свою альтернативу Android. Производитель говорит, что быстродействие приложений увеличилось на 61% относительно последней версии Android.

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