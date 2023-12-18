Компания Xiaomi в конце октября 2023 года представила новую "операционку" HyperOS, которая пришла на смену MIUI. Пока OC эксклюзив для Китая, но совсем скоро обновление получат остальные юзеры, в том числе из Украины.
Первыми HyperOS смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 14. Выход новых флагманских аппаратов на глобальном рынке должен состояться в первом квартале 2024 года. Кроме свежих топов, обновление получат более 110 смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.
Топ составили авторы портала Xiaomiui, которые изучили линейку телефонов бренда и ознакомились с утечками.
Смартфоны и планшеты Xiaomi:
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Lite;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12 Lite 5G;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12X;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11 Ultra;
- Xiaomi 11 Pro;
- Xiaomi 11;
- Xiaomi Mi 11X;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi 11i / 11i Hypercharge;
- Xiaomi 11 Lite 4G;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi 10S;
- Xiaomi 10 Ultra;
- Xiaomi 10 Pro;
- Xiaomi 10;
- Xiaomi MIX FOLD;
- Xiaomi MIX FOLD 2;
- Xiaomi MIX FOLD 3;
- Xiaomi MIX 4;
- Xiaomi Civi;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Civi 2;
- Xiaomi Civi 3;
- Xiaomi Pad 6 / Pro / Max;
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro WiFi.
Смартфоны Poco:
- Poco F5 Pro;
- Poco F5;
- Poco F4 GT;
- Poco F4;
- Poco F3;
- Poco F3 GT;
- Poco X6 Neo;
- Poco X6 5G;
- Poco X5 Pro 5G;
- Poco X5 5G;
- Poco X4 GT;
- Poco X4 Pro 5G;
- Poco M6 Pro 5G;
- Poco M6 5G;
- Poco M5s;
- Poco M5;
- Poco M4 Pro 5G;
- Poco M4 Pro 4G;
- Poco M4 5G;
- Poco C55;
- Poco C65.
Смартфоны Redmi:
- Redmi K40;
- Redmi K40S;
- Redmi K40 Pro / Pro+;
- Redmi K40 Gaming;
- Redmi K50;
- Redmi K50i;
- Redmi K50i Pro;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50 Gaming;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K60E;
- Redmi K60;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G;
- Redmi Note 10 Pro 5G;
- Redmi Note 10T;
- Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE;
- Redmi Note 10 Pro;
- Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G;
- Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G;
- Redmi Note 11R;
- Redmi 10C / Redmi 10 Power;
- Redmi 11 Prime 4G;
- Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G;
- Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G;
- Redmi Note 11S;
- Redmi Note 11S 5G;
- Redmi Note 11 Pro 4G;
- Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G;
- Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+;
- Redmi Note 12 4G / 4G NFC;
- Redmi 12C;
- Redmi 12;
- Redmi Note 12 Turbo;
- Redmi Note 12T Pro;
- Redmi Note 12 Pro Speed;
- Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 12R / Redmi 12 5G;
- Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro;
- Redmi Note 13 4G / 4G NFC;
- Redmi Note 13 5G;
- Redmi Note 13 Pro 4G;
- Redmi Note 13 Pro 5G;
- Redmi Note 13 Pro+ 5G;
- Redmi Note 13R Pro;
- Redmi 13C;
- Redmi 13C 5G.
Большинство этих моделей обновится до HyperOS до первой половины 2024 года. Опубликованный список охватывает модели Xiaomi и ее суббрендов, вышедшие в последние два года. Поэтому Redmi K30, Redmi Note 10 и некоторые другие популярные модели в перечень не включены.
Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.
В плане внешнего вида HyperOS не сильно изменится по сравнению с MIUI, зато производительность в некоторых задачах выросла аж до 70%. На смартфонах размер новой ОС будет составлять всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android.
Ранее стало известно, что вслед за Huawei и Xiaomi еще один "техногигант", Vivo, представил свою альтернативу Android. Производитель говорит, что быстродействие приложений увеличилось на 61% относительно последней версии Android.