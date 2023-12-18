В него вошли более 110 смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.

Компания Xiaomi в конце октября 2023 года представила новую "операционку" HyperOS, которая пришла на смену MIUI. Пока OC эксклюзив для Китая, но совсем скоро обновление получат остальные юзеры, в том числе из Украины.

Первыми HyperOS смогут воспользоваться владельцы смартфонов Xiaomi 14. Выход новых флагманских аппаратов на глобальном рынке должен состояться в первом квартале 2024 года. Кроме свежих топов, обновление получат более 110 смартфонов и планшетов под брендами Xiaomi, Redmi и Poco.

Топ составили авторы портала Xiaomiui, которые изучили линейку телефонов бренда и ознакомились с утечками.

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Смартфоны и планшеты Xiaomi:

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Lite;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12 Lite 5G;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12 Pro Dimensity;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11 Ultra;

Xiaomi 11 Pro;

Xiaomi 11;

Xiaomi Mi 11X;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi 11i / 11i Hypercharge;

Xiaomi 11 Lite 4G;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 10S;

Xiaomi 10 Ultra;

Xiaomi 10 Pro;

Xiaomi 10;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi MIX FOLD 2;

Xiaomi MIX FOLD 3;

Xiaomi MIX 4;

Xiaomi Civi;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Civi 2;

Xiaomi Civi 3;

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G / Pad 5 Pro WiFi.

Смартфоны Poco:

Poco F5 Pro;

Poco F5;

Poco F4 GT;

Poco F4;

Poco F3;

Poco F3 GT;

Poco X6 Neo;

Poco X6 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco X4 GT;

Poco X4 Pro 5G;

Poco M6 Pro 5G;

Poco M6 5G;

Poco M5s;

Poco M5;

Poco M4 Pro 5G;

Poco M4 Pro 4G;

Poco M4 5G;

Poco C55;

Poco C65.

Смартфоны Redmi:

Redmi K40;

Redmi K40S;

Redmi K40 Pro / Pro+;

Redmi K40 Gaming;

Redmi K50;

Redmi K50i;

Redmi K50i Pro;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K60E;

Redmi K60;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60 Ultra;

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 11SE / Redmi Note 10T 5G;

Redmi Note 10 Pro 5G;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 10S / Redmi Note 11SE;

Redmi Note 10 Pro;

Redmi 10 / Redmi 10 2022 / Redmi 10 Prime / Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11E / Redmi 10 5G / Redmi 11 Prime 5G;

Redmi Note 11R;

Redmi 10C / Redmi 10 Power;

Redmi 11 Prime 4G;

Redmi Note 11 4G / 11 NFC 4G;

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T 5G;

Redmi Note 11S;

Redmi Note 11S 5G;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11T Pro / 11T Pro+;

Redmi Note 12 4G / 4G NFC;

Redmi 12C;

Redmi 12;

Redmi Note 12 Turbo;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro Speed;

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G / Discovery;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 12R / Redmi 12 5G;

Redmi Note 12 5G / Note 12R Pro;

Redmi Note 13 4G / 4G NFC;

Redmi Note 13 5G;

Redmi Note 13 Pro 4G;

Redmi Note 13 Pro 5G;

Redmi Note 13 Pro+ 5G;

Redmi Note 13R Pro;

Redmi 13C;

Redmi 13C 5G.

Большинство этих моделей обновится до HyperOS до первой половины 2024 года. Опубликованный список охватывает модели Xiaomi и ее суббрендов, вышедшие в последние два года. Поэтому Redmi K30, Redmi Note 10 и некоторые другие популярные модели в перечень не включены.

Главное изменение в HyperOS по сравнению с MIUI заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, телевизоров, роутеров и даже электромобиля. Все они со своими настройками будут появляться в шторке.

В плане внешнего вида HyperOS не сильно изменится по сравнению с MIUI, зато производительность в некоторых задачах выросла аж до 70%. На смартфонах размер новой ОС будет составлять всего 8,75 ГБ, что делает ее самой легкой оболочкой Android.

Ранее стало известно, что вслед за Huawei и Xiaomi еще один "техногигант", Vivo, представил свою альтернативу Android. Производитель говорит, что быстродействие приложений увеличилось на 61% относительно последней версии Android.

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