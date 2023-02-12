Первая партия смартфонов Xiaomi получила стабильную прошивку MIUI 14 / фото Xiaomi

Xiaomi завершила первую фазу обновления своих устройств до MIUI 14. Всего новую ОС на базе Android 13 получили 11 устройств. Новеньких Xiaomi 13 в списке нет, потому что они поставляются из коробки с уже предустановленной MIUI 14.

Смартфоны, которые получили MIUI 14:

  • Xiaomi 12S Ultra,
  • Xiaomi 12S Pro,
  • Xiaomi 12S,
  • Xiaomi 12 Pro,
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition,
  • Xiaomi 12,
  • Xiaomi MIX Fold 2,
  • Redmi K50 Pro,
  • Redmi K50,
  • Redmi K50 Extreme Edition,
  • Redmi K50 Gaming Edition.

Как обновить свой Xiaomi до актуальной MIUI

По умолчанию все Android-смартфоны сами проверяют наличие актуальных обновлений. Регулируется эта опция специальной галочкой. Проверить, включена ли она, можно по пути: "Система"  → "Об устройстве"  → "О телефоне"  → "Версия MIUI".

Видео дня

Когда для установки станет доступен апдейт, вам придет уведомление. Нужно лишь нажать по всплывающему уведомлению и подтвердить действие. В случае, когда подтверждения долго нет, смартфон обновится самостоятельно, пока вы им не будете пользоваться. Обычно такой процесс происходит ночью.

Второй этап обновления MIUI 14 ожидается в конце марта

Старт развертывания обновления для смартфонов из второй партии ожидается в конце марта. Полный список устройств, которые точно получат обновление, доступ здесь. В него, помимо прочих, попала линейка Xiaomi 11 и смартфоны серии Redmi Note 11 и 12-го поколения.

Подробней о MIUI 14

В Xiaomi называют MIUI 14 самой быстрой и "легкой" OC. Теперь система занимает меньше места в памяти смартфона и более энергоэффективна, архивирует редкоиспользуемые приложения и позволяет пользователям удалить практически любую из предустановленных программ.

Также MIUI 14 получила новые большие иконки (размер значков можно менять) и виджеты, а на главный экран можно вывести цифрового питомца – это "оживляет" рабочий стол.

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