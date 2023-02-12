Xiaomi завершила первую фазу обновления своих устройств до MIUI 14. Всего новую ОС на базе Android 13 получили 11 устройств. Новеньких Xiaomi 13 в списке нет, потому что они поставляются из коробки с уже предустановленной MIUI 14.
Смартфоны, которые получили MIUI 14:
- Xiaomi 12S Ultra,
- Xiaomi 12S Pro,
- Xiaomi 12S,
- Xiaomi 12 Pro,
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition,
- Xiaomi 12,
- Xiaomi MIX Fold 2,
- Redmi K50 Pro,
- Redmi K50,
- Redmi K50 Extreme Edition,
- Redmi K50 Gaming Edition.
Как обновить свой Xiaomi до актуальной MIUI
По умолчанию все Android-смартфоны сами проверяют наличие актуальных обновлений. Регулируется эта опция специальной галочкой. Проверить, включена ли она, можно по пути: "Система" → "Об устройстве" → "О телефоне" → "Версия MIUI".
Когда для установки станет доступен апдейт, вам придет уведомление. Нужно лишь нажать по всплывающему уведомлению и подтвердить действие. В случае, когда подтверждения долго нет, смартфон обновится самостоятельно, пока вы им не будете пользоваться. Обычно такой процесс происходит ночью.
Второй этап обновления MIUI 14 ожидается в конце марта
Старт развертывания обновления для смартфонов из второй партии ожидается в конце марта. Полный список устройств, которые точно получат обновление, доступ здесь. В него, помимо прочих, попала линейка Xiaomi 11 и смартфоны серии Redmi Note 11 и 12-го поколения.
Подробней о MIUI 14
В Xiaomi называют MIUI 14 самой быстрой и "легкой" OC. Теперь система занимает меньше места в памяти смартфона и более энергоэффективна, архивирует редкоиспользуемые приложения и позволяет пользователям удалить практически любую из предустановленных программ.
Также MIUI 14 получила новые большие иконки (размер значков можно менять) и виджеты, а на главный экран можно вывести цифрового питомца – это "оживляет" рабочий стол.