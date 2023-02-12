Всего на данный момент новую OС получили 11 устройств производителя.

Xiaomi завершила первую фазу обновления своих устройств до MIUI 14. Всего новую ОС на базе Android 13 получили 11 устройств. Новеньких Xiaomi 13 в списке нет, потому что они поставляются из коробки с уже предустановленной MIUI 14.

Смартфоны, которые получили MIUI 14:

Xiaomi 12S Ultra,

Xiaomi 12S Pro,

Xiaomi 12S,

Xiaomi 12 Pro,

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition,

Xiaomi 12,

Xiaomi MIX Fold 2,

Redmi K50 Pro,

Redmi K50,

Redmi K50 Extreme Edition,

Redmi K50 Gaming Edition.

Как обновить свой Xiaomi до актуальной MIUI

По умолчанию все Android-смартфоны сами проверяют наличие актуальных обновлений. Регулируется эта опция специальной галочкой. Проверить, включена ли она, можно по пути: "Система" → "Об устройстве" → "О телефоне" → "Версия MIUI".

Видео дня

Когда для установки станет доступен апдейт, вам придет уведомление. Нужно лишь нажать по всплывающему уведомлению и подтвердить действие. В случае, когда подтверждения долго нет, смартфон обновится самостоятельно, пока вы им не будете пользоваться. Обычно такой процесс происходит ночью.

Второй этап обновления MIUI 14 ожидается в конце марта

Старт развертывания обновления для смартфонов из второй партии ожидается в конце марта. Полный список устройств, которые точно получат обновление, доступ здесь. В него, помимо прочих, попала линейка Xiaomi 11 и смартфоны серии Redmi Note 11 и 12-го поколения.

Подробней о MIUI 14

В Xiaomi называют MIUI 14 самой быстрой и "легкой" OC. Теперь система занимает меньше места в памяти смартфона и более энергоэффективна, архивирует редкоиспользуемые приложения и позволяет пользователям удалить практически любую из предустановленных программ.

Также MIUI 14 получила новые большие иконки (размер значков можно менять) и виджеты, а на главный экран можно вывести цифрового питомца – это "оживляет" рабочий стол.

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