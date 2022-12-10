Первыми новую OC получат флагманские Xiaomi 13, которые представят уже завтра.

Глава компании Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал немного новых подробностей о MIUI 14 – очередной версии фирменной оболочки "ксяоми". Судя по ним, нас ждет одно из лучших обновлений за последние годы.

По его словам, MIUI 14 позволит сторонним приложениям полностью перейти в "эпоху суперскорости". Все благодаря новому "фотонному движку", который значительно улучшает все аспекты ее работы по сравнению с MIUI 13. Так, плавность работы выросла на 88%, а энергопотребление во время работы приложений снизилось на 16%.

Также MIUI 14 получит новые большие иконки (размер значков можно будет изменить) и виджеты, а на главный экран получится вывести цифрового питомца, "чтобы он все время сопровождал пользователя". Также в новой системе пользователям разрешат удалять предустановленные приложения.

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Первыми новую OC получат флагманские Xiaomi 13, презентация которых запланирована на завтра, 11 декабря. Через какое-то время очередь дойдет до аппаратов серий Xiaomi 11 и 12, а также Redmi K40, K50 и еще не представленных K60.

Xiaomi назначила очередную презентацию: какие новинки стоит ожидать

Xiaomi проведет презентацию серии смартфонов Xiaomi 13 в воскресенье, 11 декабря, в 14:00 по Киеву. Изначально мероприятие планировалось провести 1 декабря, но его отменили в последний момент.

Помимо Xiaomi 13 и 13 Pro, китайский производитель представит новые умные часы Xiaomi Watch S2, новый флагманский роутер и наушники Xiaomi Buds 4. Также компания может показать свой первый настольный ПК в стиле Mac mini.

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