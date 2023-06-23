Вдобавок встроенный поисковик занижает рейтинг сайтов, распространяющих российскую пропаганду.

Браузер DuckDuckGo, ориентированный на конфиденциальность, стал доступен на Windows-ПК в качестве публичной бета-версии для всех желающих. Ранее приложение уже вышло для macOS и мобильных устройств, пишет The Verge.

Отмечается, что Windows клиент получил весь спектр настроек конфиденциальности, которые доступны пользователям Android, iOS и Mac. В частности, блокировка скрытых "трекеров" и шифрование информации о переходах по ссылкам.

Новые пользователи браузера DuckDuckGo могут импортировать свои закладки и пароли после его загрузки из других браузеров. А вот расширений на данный момент нет – они появятся позже.

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Чем DuckDuckGo отличается от конкурентов

Главной особенностью DuckDuckGo является его ориентированность на защиту своих пользователей от слежки со стороны рекламодателей и других компаний. Приложение в фоновом режиме удаляет все трекеры с веб-ресурсов еще до того, как они загрузятся, блокирует обмен cookie-файлами между сайтами и сокращает количество рекламных баннеров.

А благодаря встроенным механизмам защиты, любая реклама, которая все же попадает к пользователю, не будет соответствовать его интересам – это значит, что с использованием DuckDuckGo рекламодатели не получат ваш виртуальный профиль.

Еще одна интересная функция браузера связана с просмотром видео на YouTube. Встроенный плеер Duck Player исключает слежку, осуществляемую видеохостингом, что означает, что "ни одно из видео, которое вы смотрите в Duck Player, не повлияет на ваши персональные рекомендации или ваш рекламный профиль YouTube". При необходимости эту функцию можно отключить.

Кроме того, поисковая система DuckDuckGo, которая используется в браузере, занижает рейтинг сайтов, распространяющих российскую пропаганду. Скачать DuckDuckGo для Windows можно на официальном сайте разработчиков.

Как сообщал УНИАН, Opera выпустила самый продвинутый браузер в мире c ChatGPT и "умными" вкладками. Его создатели говорят, что именно так должен выглядеть браузер настоящего.

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