Украинские специалисты атаковали сайты госучреждений, региональные суды, сервисы для бизнеса и вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду.

Украинская ИТ-армия с начала полномасштабного вторжения атаковала более 4 тыс. 200 российских онлайн-ресурсов.

Об этом пресс-служба Министерства цифровой трансформации сообщила в своем Telegram-канале.

Из-за DDoS-атаки была остановлена работа сайтов государственных учреждений РФ, россияне не могли получить госуслуги, провести финансовые операции в онлайн-банкинге, абитуриенты не могли подать заявку онлайн в вузы, а судебные процессы в регионах приостановились – говорится в сообщении.

Также кибератаки помешали выступлению президента РФ Владимира Путина на экономическом форуме и вывели из строя СМИ, чтобы те не распространяли пропаганду.

Под прицелом ІТ-армии также оказались сервисы для бизнеса, тендерные площадки, сервисы онлайн-бухгалтерии и интернет-провайдеры. Украинские специалисты помешали предпринимателям России, привели к срыву торгов, заблокировали работу бухгалтерам и доступ к интернету.

Кроме того, атаки привели к сбоям в работе продуктовых компаний, которые не могли нанести специальный QR-код на товар, что помешало информационным системам отслеживать обороты алкогольной продукции и получить разрешения на мясные и молочные изделия.

Также были атакованы сервисы покупки авиабилетов, страховые сервисы, онлайн-сервисы курьерской доставки заказов еды, интернет-покупок. Это не дало россиянам приобрести онлайн в несколько кликов необходимую услугу и продукт.

Справка УНИАН. IT-армия Украины - сообщество IT-специалистов, созданное в конце февраля 2022 года для нейтрализации врага в информационном и киберпространстве. В состав ІТ-армии входит более 300 тыс. волонтеров. ІТ-армия объединила как украинских, так и иностранных профессионалов.

Напомним, ранее в СНБО дали рекомендации по VPN-сервисам для украинцев, которые продолжают проживать на оккупированной после 24 февраля 2022 года территории, и которые подключены к российским сетям.

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